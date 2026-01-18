Atlético Bucaramanga acelera movimientos en el mercado y tiene un nombre fuerte para potenciar su ataque en 2026. Se trata de Emerson Batalla, extremo colombiano que se ha convertido en una prioridad clara para el cuerpo técnico y cuya negociación entró en horas decisivas.

El futbolista de 24 años reúne atributos que encajan con precisión en la idea del Leopardo: velocidad, potencia por banda, desborde y capacidad para romper defensas cerradas. Por eso, en las últimas horas, las gestiones se intensificaron y el acuerdo comenzó a tomar forma real.

Emerson Batalla, cada vez más cerca del Leopardo

La posibilidad de ver a Emerson Batalla en Bucaramanga tomó fuerza tras la información revelada por el periodista Fabián Blanco, quien aseguró que el extremo “se encuentra a mínimos detalles de ser jugador de Atlético Bucaramanga”, luego de que el club santandereano se acercara de manera significativa a las pretensiones de Talleres de Córdoba, dueño de sus derechos deportivos.

La decisión de acelerar responde a una estrategia clara: cerrar la operación antes de que aparezcan nuevos competidores y asegurar un refuerzo que el club considera diferencial.

La postura de Leonel Álvarez

El propio entrenador, Leonel Álvarez, se refirió públicamente al tema durante la presentación oficial del equipo, dejando claro que el nombre de Batalla no es improvisado dentro de la planificación:

“Ha estado en carpeta, se ha estado haciendo el esfuerzo, esperamos que sea una realidad y si no se da, buscaremos otro jugador. Estamos bien, se mantiene una base y los jugadores que llegaron vienen bien, ojalá se dé para así quedar con una nómina mucho más robusta”.

Las palabras del DT reflejan que, aunque el plantel ya tiene una estructura sólida, el extremo aparece como una pieza que podría elevar el techo competitivo del equipo.

Competencia por Batalla y ventaja para Bucaramanga

La negociación no ha sido sencilla. Desde Argentina se confirmó que otros clubes mostraron interés por el jugador. Sin embargo, el periodista Alexis Rodríguez reveló que, tras conversaciones directas con Andrés Fassi, presidente de Talleres, Atlético Bucaramanga logró posicionarse como el club más cercano a cerrar el acuerdo.

Ese avance se explica por la disposición del Leopardo a acercarse a las condiciones económicas exigidas por el club argentino.

🚨 𝗘𝗠𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗧𝗔𝗟𝗟𝗔

ᴘᴅᴛᴇ. ᴅᴇ ʙ/ɢᴀ «Estamos en una negociación con Talleres, hay un acercamiento, estamos cerca. Esperamos que de hoy a mañana se pueda definir esa situación y bueno espero contar con el jugador la próxima semana» 🎙 ᴀʀᴍᴀɴᴅᴏ ᴀʀᴀǫᴜᴇ pic.twitter.com/5tnq6xyzHu — Ander Cadena (@AnderCadena1) January 16, 2026

La situación contractual del extremo

Batalla pertenece a Talleres de Córdoba, equipo que lo adquirió en 2022 desde América de Cali. Su paso por el club fue corto y desde entonces encadenó varios préstamos. Talleres ya definió que no lo tendrá en cuenta, pero sí está abierto a un nuevo negocio bajo dos escenarios: venta parcial o cesión, siempre que el club interesado asuma el salario completo del jugador.

La intención de Bucaramanga es clara: adquirir el 60 % de los derechos deportivos, pensando en un proyecto de mediano plazo.

Emerson Batalla: recorrido y números recientes

En Colombia, Batalla ha vestido las camisetas de América de Cali, Independiente Medellín, Santa Fe y Alianza FC. En el exterior jugó para Patronato y recientemente para Juventude de Brasil, club con el que cerró su vínculo hace apenas un mes.

En el fútbol brasileño disputó 33 partidos oficiales, con 7 goles y 3 asistencias, destacándose por su potencia física, desequilibrio y mejor toma de decisiones en el último tercio.

Atlético Bucaramanga: una apuesta fuerte para 2026

Si se concreta la operación, Emerson Batalla sería el cuarto refuerzo de Atlético Bucaramanga para la temporada 2026, junto a Brandon Caicedo, Martín Rea y Jhon Fredy Salazar. Además, el club avanza en la llegada de Yuber Quiñones, a la espera de resolver documentación pendiente.

Además, Bucaramanga estaría dando con Emerson Batalla, por fin, el gran golpe en la mesa que buscó desde el inicio del mercado, ya que en su momento sondeó con fuerza nombres pesados del FPC como Andrés Sarmiento, Cristian Barrios y Didier Moreno.

La dirigencia es optimista. El reloj corre, las conversaciones avanzan y en Bucaramanga sienten que este puede ser el golpe en la mesa que buscaban desde el inicio del mercado.