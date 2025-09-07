El clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe vuelve a tomar protagonismo en la Fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-2, un duelo cargado de historia, rivalidad y presente competitivo. El estadio El Campín será testigo de una nueva edición de uno de los partidos más esperados del semestre, que medirá a dos equipos con necesidades distintas en la tabla.

El compromiso se jugará este sábado 6 de septiembre de 2025 a las 8:30 p.m. (hora en Colombia). Millonarios, bajo la dirección de Hernán Torres, busca confirmar su recuperación tras un difícil inicio de campaña, mientras que Santa Fe quiere cortar una racha negativa y mantenerse en el grupo de los ocho.

Horario del partido Millonarios vs Santa Fe, clásico de la Liga BetPlay

El encuentro entre Millonarios y Santa Fe se disputará el sábado 6 de septiembre de 2025 en el estadio El Campín de Bogotá, con inicio programado para las 8:30 p.m. en Colombia.

El árbitro designado para impartir justicia será José Ortiz (Norte de Santander), acompañado por Alexander Guzmán (Norte de Santander) y John León (Caldas) como asistentes. En el VAR estará Mauricio Pérez (Antioquia).

Dónde ver el partido Millonarios vs Santa Fe en TV y ONLINE

El clásico bogotano tendrá transmisión exclusiva en TV a través de Win+ Fútbol, mientras que la opción online estará disponible en la plataforma Win Play, el servicio de streaming oficial de la Liga BetPlay.

Esta cobertura asegura que tanto en televisión como en dispositivos móviles, los hinchas puedan disfrutar minuto a minuto de este choque entre dos de los equipos más tradicionales del fútbol colombiano.

Así llegan Millonarios y Santa Fe al clásico

Millonarios vive un momento de expectativa. El equipo azul consiguió su segunda victoria consecutiva en el campeonato tras derrotar a Águilas Doradas en condición de visitante (1-2), lo que significó su primer triunfo fuera de casa en la Liga. Sin embargo, los azules también han tenido tropiezos en Copa, donde sufrieron un par de caídas, incluyendo la más reciente ante Envigado (1-0). Este partido será apenas el cuarto con Hernán Torres al mando, por lo que aún hay margen para seguir ajustando el equipo.

Santa Fe, por su parte, llega al clásico tras dos derrotas consecutivas en la Liga: frente a Fortaleza y Once Caldas. Pese a los resultados recientes, los cardenales se mantienen en la octava posición de la tabla, dentro de la zona de clasificación. La diferencia con Millonarios es de cinco puntos, ya que los azules ocupan la casilla 18.

Convocados de Millonarios al clásico

Arqueros : Diego Novoa e Iván Arboleda.

: Diego Novoa e Iván Arboleda. Defensores : Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero y Álex Moreno Paz.

: Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero y Álex Moreno Paz. Mediocampistas : Nicolás Arévalo, Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro.

: Nicolás Arévalo, Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro. Delanteros : Beckham Castro, Brayan Cuero, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Luis Marimón y Jorge Cabezas Hurtado.

: Beckham Castro, Brayan Cuero, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Luis Marimón y Jorge Cabezas Hurtado. DT: Hernán Torres.

Convocados de Santa Fe al partido en el Campín