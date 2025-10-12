La Liga BetPlay 2025-2 sigue su curso con un duelo de alto impacto entre Alianza FC y Junior de Barranquilla, válido por la Fecha 15 del torneo. El compromiso se jugará este domingo 12 de octubre de 2025 en el estadio Armando Maestre Pavajeau, en Valledupar, a partir de las 4:10 p.m. (hora en Colombia).

Ambos equipos llegan con objetivos claros: Alianza busca mantenerse en la pelea por los ocho mejores del campeonato, mientras que Junior intenta recuperar terreno tras un bajón de resultados en las últimas jornadas. Con el calor de Valledupar como escenario y dos planteles de gran despliegue ofensivo, el encuentro promete intensidad y emociones de principio a fin.

Dónde ver HOY Alianza vs Junior por la Liga BetPlay

El partido Alianza vs Junior contará con transmisión exclusiva en televisión a través de los canales Win Sports y Win Sports+ Fútbol.

Para quienes prefieran seguirlo desde dispositivos móviles o computadoras, el encuentro estará disponible online en la plataforma Win Play, servicio que permite ver todos los partidos del campeonato en vivo y en alta definición.

La señal incluirá análisis previo, comentarios especializados y el resumen posterior del encuentro, ideal para quienes no quieran perder detalle de esta jornada decisiva del fútbol colombiano.

Árbitro y detalles del partido en Valledupar

El árbitro central del compromiso será Diego Ruiz (Meta), acompañado por Jorge Sanna (Norte) y Heiberth Calvo (Bogotá) como asistentes. El VAR estará a cargo de David Rodríguez (Bogotá), quien tendrá la responsabilidad de revisar las acciones más determinantes del encuentro.

El estadio Armando Maestre Pavajeau, con capacidad para cerca de 10.000 espectadores, volverá a recibir un duelo de Primera División, en el que Alianza intentará aprovechar la localía y el apoyo de su afición para sumar puntos clave frente a uno de los grandes del país.

Cómo llegan Alianza y Junior al partido de la Fecha 15

Alianza FC atraviesa uno de sus mejores momentos en el semestre. Con 20 puntos en 14 jornadas, ocupa la novena casilla y está muy cerca de los puestos de clasificación. El equipo lleva cuatro partidos invicto, con dos triunfos y dos empates, mostrando una mejora significativa en su rendimiento defensivo y en la efectividad de su delantera.

Su entrenador ha logrado consolidar una idea de juego equilibrada, en la que destacan nombres como Kevin Palacios, Santiago Córdoba y Juan Camilo Roa, jugadores que han sido determinantes en los últimos compromisos.

Por su parte, el Junior de Barranquilla llega en la segunda posición con 25 puntos, pero con una racha irregular: solo una victoria en sus últimos cinco partidos, además de dos derrotas que lo alejaron del liderato. El cuadro dirigido por Arturo Reyes necesita recuperar contundencia, especialmente en condición de visitante, para asegurar cuanto antes su clasificación al cuadrangular final.

Convocados de Junior para enfrentar a Alianza

El equipo barranquillero viajó con una nómina completa, en la que se combinan experiencia y juventud:

Arqueros: Mauro Silveira y Jefersson Martínez.

Mauro Silveira y Jefersson Martínez. Defensores: Edwin Herrera, José Cuení, Yeison Suárez, Javier Báez, Jhomier Guerrero y Jhon Navia.

Edwin Herrera, José Cuení, Yeison Suárez, Javier Báez, Jhomier Guerrero y Jhon Navia. Mediocampistas: Hárold Rivera, Didier Moreno, Fabián Ángel, Carlos Esparragoza, Bryan Castrillón, Jesús Rivas, Yimmi Chará y Jhon Freddy Salazar.

Hárold Rivera, Didier Moreno, Fabián Ángel, Carlos Esparragoza, Bryan Castrillón, Jesús Rivas, Yimmi Chará y Jhon Freddy Salazar. Delanteros: GuillermO Paiva, Teófilo Gutiérrez y Steven Rodríguez.

Un duelo con impacto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Con cinco jornadas restantes en la fase regular, este Alianza vs Junior puede definir buena parte del panorama de clasificación. Una victoria local metería a los de Valledupar entre los ocho mejores, mientras que un triunfo visitante permitiría al Junior mantener la presión sobre el líder.

Ambos equipos llegan con motivaciones diferentes pero con la misma urgencia: sumar tres puntos que fortalezcan sus aspiraciones en la recta final del campeonato colombiano.