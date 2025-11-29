La Liga BetPlay 2025-II entra en una fase decisiva con el inicio de los partidos de vuelta en los cuadrangulares semifinales. Uno de los duelos claves de la Fecha 4 será Fortaleza vs Atlético Bucaramanga, un partido que puede definir el futuro de ambos equipos en la pelea por el tiquete a la gran final. El local llega con la obligación de sumar en casa, mientras que el visitante busca revancha después de la derrota que sufrió ante este mismo rival en la jornada anterior.

El partido se jugará el sábado 29 de noviembre de 2025, desde las 8:00 p.m. (hora en Colombia), en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá. El escenario capitalino será el punto de encuentro entre dos equipos que aún tienen posibilidades matemáticas de avanzar, por lo que se espera un partido intenso, estratégico y lleno de urgencias por ambas partes.

Liga BetPlay: Dónde ver Fortaleza vs Atlético Bucaramanga HOY, TV y transmisión online

El duelo tendrá transmisión exclusiva para toda Colombia a través de los canales autorizados para la Liga BetPlay:

Win Sports

Win+ Fútbol

Y quienes desean seguir el compromiso vía streaming podrán hacerlo mediante:

Win Play.

Detalles del partido: Fortaleza vs Atlético Bucaramanga

Competencia: Liga BetPlay 2025-II – Cuadrangulares semifinales (Fecha 4)

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá, Colombia)

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)

Transmisión TV: Win Sports, Win+ Fútbol

Transmisión online: Win Play

Árbitro del partido y designación arbitral del partido de cuadrangulares

La Comisión Arbitral confirmó la siguiente terna para liderar este duelo crucial:

Árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)

Alejandro Moncada (Antioquia) Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico)

Roberto Padilla (Atlántico) Asistente 2: Jhon Parra (Meta)

Jhon Parra (Meta) VAR: Luis Picón (Antioquia)

Una designación con experiencia para un duelo que podría definir el rumbo del grupo.

Así llegan Fortaleza y Atlético Bucaramanga a la Fecha 4 de los cuadrangulares

Fortaleza CEIF llega a este partido ubicado en el último lugar del grupo, con 3 puntos en 3 partidos. Su única victoria fue en la jornada anterior y, precisamente, ante Atlético Bucaramanga, en un partido que sorprendió al grupo por disputarse en condición de visitante y terminar con marcador 1-2.

Ese resultado le dio vida a Fortaleza, que ahora está obligado a repetir triunfo para seguir soñando con la final. Jugar en Techo, su fortín durante el semestre, será un factor determinante para buscar acercarse a los líderes en la tabla.

Atlético Bucaramanga, dirigido por Leonel Álvarez, llega como el segundo del grupo, con 4 puntos. Está a solo 3 unidades del líder, Deportes Tolima, por lo que aún depende de sí mismo para mantener sus aspiraciones de clasificar a la final.

La derrota ante Fortaleza en el Alfonso López golpeó sus planes, pero Bucaramanga ha mostrado fortaleza en varios momentos del semestre y ahora buscará recuperar terreno fuera de casa, en un escenario que les exige concentración y precisión en las áreas.

Partido clave para el grupo y para las aspiraciones de ambos

El duelo de esta noche no solo representa tres puntos, sino también la posibilidad de influir directamente en las opciones de avanzar. Tanto Fortaleza como Bucaramanga han demostrado que pueden competir en partidos parejos, pero la regularidad será el factor clave. La ida dejó señales importantes, y ambos equipos saben que un tropiezo podría dejar sus aspiraciones muy comprometidas.