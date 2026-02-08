La Liga BetPlay continúa su recorrido con uno de los partidos que más atención despierta en la Fecha 5. Deportivo Cali recibe a Millonarios en un duelo entre dos históricos del fútbol profesional colombiano que llegan necesitados de puntos y con realidades similares en la tabla.

El compromiso se disputará el domingo 8 de febrero, en horario estelar para el FPC. Ambos equipos están fuera del grupo de los ocho y saben que este cruce puede marcar un punto de quiebre en el inicio del semestre, tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

A qué hora juegan Deportivo Cali vs Millonarios este domingo

El partido se jugará a las 18:20 (hora de Colombia). Estos son los horarios en otros países:

Colombia: 18:20

18:20 Perú: 18:20

18:20 Ecuador: 18:20

18:20 México (CDMX): 17:20

17:20 Estados Unidos (ET): 19:20

19:20 Argentina: 20:20

20:20 Chile: 20:20

20:20 España: 01:20 del lunes

Dónde ver el partido entre Deportivo Cali y Millonarios en TV y online

El encuentro tendrá transmisión exclusiva para Colombia a través de las señales oficiales del campeonato:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY

Ambas opciones permitirán seguir el partido en vivo y en directo, tanto en televisión como en plataformas digitales.

Dónde se juega el clásico añejo este domingo

El duelo se disputará en el Estadio Deportivo Cali, casa del conjunto verdiblanco. El escenario, ubicado en Palmira, es uno de los estadios más modernos del país y suele ser un punto fuerte para el equipo verdiblanco cuando juega en condición de local.

Designación arbitral confirmada

La Comisión Arbitral designó un equipo experimentado para este compromiso:

Árbitro central: Wilmar Roldán (Antioquia)

(Antioquia) Asistentes: John Reyes (Antioquia) y Yohan Peña (Tolima)

John Reyes (Antioquia) y Yohan Peña (Tolima) VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)

Así llegan Deportivo Cali y Millonarios al partido de la Fecha 5 en la Liga BetPlay

El equipo vallecaucano ha tenido un arranque irregular en la temporada. Tras cuatro fechas disputadas, suma 6 puntos, producto de dos victorias y dos derrotas. La principal fortaleza del Cali ha sido su rendimiento como local, ya que ganó los dos partidos que jugó en casa, un dato que alimenta la confianza de cara a este duelo ante uno de los grandes del país. A pesar de no estar entre los ocho, el equipo sabe que una victoria lo puede acercar rápidamente a la zona de clasificación.

La situación del Millonarios es más delicada. En cuatro jornadas no ha conseguido triunfos y apenas suma un punto, lo que derivó en un cambio de entrenador. Este partido marcará el debut de Fabián Bustos como director técnico, en un contexto exigente y ante un rival que suele hacerse fuerte como local. Necesita reaccionar cuanto antes para no comprometer su arranque de semestre.

Convocados de Deportivo Cali al clásico añejo

Arqueros: Pedro Gallese y Alejandro Rodríguez.

Pedro Gallese y Alejandro Rodríguez. Defensores: Luis Manuel Orejuela, Fabián Viáfara, Fernando Álvarez, Felipe Aguilar, Julián Quiñones y Andrés Correa.

Luis Manuel Orejuela, Fabián Viáfara, Fernando Álvarez, Felipe Aguilar, Julián Quiñones y Andrés Correa. Mediocampistas: Andrés Colorado, Matías Orozco, Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo, Yani Quintero, Johan Martínez, Juan Manuel Arango y Emanuel Reynoso.

Andrés Colorado, Matías Orozco, Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo, Yani Quintero, Johan Martínez, Juan Manuel Arango y Emanuel Reynoso. Atacantes: Avilés Hurtado, Steven Rodríguez, Jean Galindo y Juan Dinenno.

Avilés Hurtado, Steven Rodríguez, Jean Galindo y Juan Dinenno. Entrenador: Alberto Gamero.

Convocados de Millonarios para visitar a Deportivo Cali

Arqueros: Guillermo de Amores y Diego Novoa.

Guillermo de Amores y Diego Novoa. Defensores: Carlos Sarabia, Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás.

Carlos Sarabia, Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás. Mediocampistas: Carlos Darwin Quintero, Dewar Victoria, Mateo García, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro.

Carlos Darwin Quintero, Dewar Victoria, Mateo García, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro. Delanteros: Radamel Falcao García, Leo Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras y Sebastián Mosquera.

Radamel Falcao García, Leo Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras y Sebastián Mosquera. Entrenador: Fabián Bustos.

Ficha del partido entre Deportivo Cali y Millonarios

Competencia: Liga BetPlay 2026 – Fecha 5

Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026

Hora: 18:20 (Colombia)

Estadio: Estadio Deportivo Cali, Palmira

Transmisión: WIN+ FÚTBOL (TV) | WIN PLAY (online)

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)

Asistentes: John Reyes (Antioquia), Yohan Peña (Tolima)

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)

Situación en la tabla: Ambos fuera del grupo de los ocho.