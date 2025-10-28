Deportivo Cali recibe a Alianza FC este martes 28 de octubre de 2025 en su estadio, por compromiso clave por la Fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II. El partido comenzará a las 6:10 p.m. (hora en Colombia) y marcará un punto de inflexión para ambos equipos, que aún sueñan con meterse en el grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.

Tanto el cuadro verdiblanco como el conjunto de Valledupar llegan con la urgencia de ganar para mantener vivas sus aspiraciones. Los dos están fuera del grupo principal, pero la diferencia entre ellos es mínima: 3 puntos separan a Alianza (23) de Deportivo Cali (20). Con el torneo entrando en su recta final, cada resultado puede ser definitivo en la lucha por la clasificación.

Dónde ver Deportivo Cali vs Alianza en TV y online

El encuentro contará con transmisión exclusiva en televisión a través del canal Win Sports+ Fútbol, señal oficial de la Liga BetPlay en Colombia. Este canal ofrecerá la cobertura completa del duelo desde Palmira, con análisis, entrevistas y comentarios en vivo antes, durante y después del compromiso.

Para los aficionados que deseen seguir el partido de forma digital, la opción online estará disponible en la plataforma Win Sports Online (Win Play), donde se podrá disfrutar del encuentro en calidad HD desde cualquier dispositivo. Recordemos que el acceso a Win Play requiere suscripción activa.

Árbitro del partido: designación oficial en la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la terna para este encuentro crucial: el juez central será Jonnathan Ortiz (Nariño), acompañado por los asistentes Richard Ortiz (Quindío) y Daniel Alzate (Caldas). En el VAR estará Esnaider Pontón, encargado de supervisar las jugadas polémicas.

La designación de Ortiz, quien ya ha dirigido compromisos importantes de la temporada, garantiza experiencia y rigor en un partido que promete ser intenso, tanto por el contexto de la tabla como por el historial competitivo entre ambos equipos.

Así llegan Deportivo Cali y Alianza al partido de la Fecha 18

Deportivo Cali, dirigido por Alberto Gamero, atraviesa una etapa complicada en el torneo. Con 20 puntos, ocupa la casilla 14 y arrastra una racha de tres derrotas consecutivas. Su última victoria fue en condición de local ante Deportivo Pereira (1-0) a principios de mes, resultado que marcó su más reciente celebración ante su afición.

Por su parte, Alianza FC llega en mejor momento y con el ánimo renovado tras su victoria 2-0 sobre La Equidad en la jornada anterior. El equipo dirigido por Hubert Bodhert se ubica décimo en la clasificación con 23 puntos y mantiene la ilusión de alcanzar los cuadrangulares. Su campaña ha estado marcada por la solidez defensiva y la eficacia en casa, pero aún tiene una deuda pendiente como visitante, donde solo ha sumado una victoria en siete salidas.

Convocados del Deportivo Cali para la Fecha 18

El entrenador Alberto Gamero anunció la lista de 20 jugadores que estarán disponibles para el duelo ante Alianza FC.

Arqueros: Alejandro Rodríguez y Marco Espíndola.

Alejandro Rodríguez y Marco Espíndola. Defensores: Luis Manuel Orejuela, Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Joaquín Varela, Julián Quiñones y Andrés Correa.

Luis Manuel Orejuela, Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Joaquín Varela, Julián Quiñones y Andrés Correa. Mediocampistas: Rafael Bustamante, Ronald Rodallega, Matías Orozco, Yani Quintero, Santiago Colonia, Johan Martínez y Michael Aponzá.

Rafael Bustamante, Ronald Rodallega, Matías Orozco, Yani Quintero, Santiago Colonia, Johan Martínez y Michael Aponzá. Atacantes: Jáider Moreno, Andrey Estupiñán, Avilés Hurtado y Jean Galindo.

Lo que está en juego en este partido de la Liga BetPlay

El partido entre Deportivo Cali y Alianza FC es mucho más que un duelo de mitad de tabla. Con apenas tres puntos de diferencia entre ambos, el resultado podría definir el futuro inmediato de los dos equipos en el torneo.

Para el Cali, el triunfo es una obligación: necesita romper su mala racha y mantener opciones matemáticas de clasificación. Para Alianza, una victoria significaría acercarse a los 26 puntos, cifra que suele marcar el límite de acceso a los cuadrangulares.