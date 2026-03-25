América de Cali recibe a Llaneros en la Fecha 13 de la Liga BetPlay en un partido clave para sus aspiraciones de mantenerse en el grupo de los ocho. El compromiso se disputará el miércoles 25 de marzo desde las 20:00 en Colombia, en el estadio Pascual Guerrero.

El cuadro escarlata llega motivado tras un triunfo como visitante, mientras que Llaneros busca sumar en una plaza exigente para escalar posiciones. El encuentro promete intensidad en la noche caleña y puede tener impacto directo en la zona media-alta de la tabla. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, horarios internacionales, sede del encuentro, designación arbitral y el presente de los equipos.

Dónde ver América de Cali vs Llaneros EN VIVO por TV y streaming

El partido América de Cali vs Llaneros por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora se juega América vs Llaneros en distintos países

El compromiso está programado para las 20:00 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 20:00

Perú: 20:00

Ecuador: 20:00

México (CDMX): 19:00

Estados Unidos (Este): 21:00

Estados Unidos (Centro): 20:00

Argentina: 22:00

Chile: 22:00

España: 02:00 del jueves 26 de marzo.

Dónde se juega el partido de América de Cali este miércoles: Estadio Pascual Guerrero

El escenario del compromiso será el estadio Pascual Guerrero, en Cali. Este emblemático recinto es la casa del América y uno de los estadios más tradicionales del fútbol colombiano.

El apoyo de la hinchada suele ser determinante para el equipo escarlata, especialmente en partidos nocturnos donde el ambiente adquiere un papel protagónico.

Designación arbitral para América de Cali en la Fecha 13

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Alejandro Moncada (Antioquia)

Asistente 1: Juan Holguín (Bogotá)

Asistente 2: Diego Ospina (Quindío)

VAR: Nicolás Gallo (Caldas).

Así llega América de Cali al partido

América ocupa la séptima casilla en la tabla con 20 puntos en 11 partidos. El equipo dirigido por David González viene de lograr un triunfo importante en la visita a Águilas Doradas (0-1), resultado que fortaleció su posición dentro del grupo de los ocho. La regularidad ofensiva y el equilibrio en el mediocampo han sido factores determinantes en su campaña.

Convocados de América de Cali vs Llaneros

Arqueros: Jean Fernandes y Jorge Soto.

Defensores: Danny Rosero, Andrés Mosquera Guardia, Mateo Castillo, Marcos Mina, Cristian Tovar y Ómar Bertel.

Mediocampistas: Josen Escobar, José Cavadía, Yeison Guzmán, Rafael Carrascal y Joel Romero.

Delanteros: Daniel Valencia, Darwin Machis, Jan Franc Lucumí, Yojan Garcés, Tilman Palacios, Adrián Ramos y Tomás Ángel.

Entrenador: David González.

Así llega Llaneros a la Fecha 13

Llaneros ocupa el puesto 12 con 15 puntos en 12 partidos. En su más reciente presentación empató 2-2 en casa frente a Cúcuta Deportivo.

El equipo buscará hacerse fuerte en defensa y aprovechar espacios para sumar en una plaza complicada. El resultado puede ser determinante en la lucha por acercarse al grupo de clasificación.

Ficha del partido: América de Cali vs Llaneros

Competición: Liga BetPlay – Fecha 13

Fecha: Miércoles 25 de marzo

Hora en Colombia: 20:00

Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)

VAR: Nicolás Gallo (Caldas).