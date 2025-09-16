La Liga BetPlay, el torneo de Primera División del fútbol colombiano, podría experimentar una transformación significativa en los próximos años. Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, explicó en entrevista con Caracol Radio la propuesta que busca reducir el número de equipos participantes en la máxima categoría.

La idea es clara: pasar de los 20 actuales a 18 clubes, un cambio que todavía no es definitivo y que deberá ser debatido y aprobado en la Asamblea de la Dimayor, donde cada institución tendrá voz y voto. Desde 2025, el campeonato colombiano se disputa con 20 equipos. Sin embargo, la dirigencia busca optimizar el formato, fortalecer la competitividad y garantizar un calendario más ajustado para mejorar el espectáculo y la planificación deportiva. El proyecto contempla un proceso gradual que entraría en vigencia en 2028, siempre y cuando reciba el respaldo de los clubes en la Asamblea.

Cómo es el plan para llegar a 18 equipos en la Liga BetPlay

La Liga BetPlay se juega con 20 equipos desde el 2025 y la idea es reducir la cantidad a 18 para empezar en 2028. La idea es:

1- Se planea que en 2027 haya tres descensos y un ascenso.

2- La segunda categoría tendría un solo campeonato en el año calendario; y a futuro se planteará la posibilidad de 3 descensos y 3 ascensos.

3- Continúa el sistema de promedio para el descenso.

Según lo planteado por Zuluaga, el camino hacia los 18 equipos comenzaría en la temporada 2027. En ese año, se aplicarían tres descensos directos desde la Primera División y solo un ascenso desde la segunda categoría, lo que automáticamente reduciría a 18 el número de participantes en la Liga BetPlay para 2028.

Este ajuste marcaría un precedente en la organización del fútbol colombiano, que desde hace décadas se ha jugado con formatos más amplios. La reducción no solo busca nivelar la competencia, sino también ofrecer a los clubes un calendario menos saturado y más atractivo para los hinchas, la televisión y los patrocinadores.

El sistema de descenso y la continuidad del promedio

Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la continuidad del sistema de descenso por promedio. Dimayor pretende mantener esta fórmula, que promedia los puntos obtenidos en varias temporadas, con el fin de dar estabilidad a los equipos recién ascendidos y evitar que un mal torneo condene inmediatamente a un club a perder la categoría.

El promedio, aunque ha sido objeto de críticas por parte de hinchas y directivos, sigue siendo visto por la Dimayor como un mecanismo de equilibrio financiero y deportivo. Su continuidad permitirá que el cambio hacia 18 equipos no se convierta en un golpe desmedido para los clubes que luchan por mantenerse en la élite.

Cambios en el Torneo de Ascenso para adaptarse al nuevo formato

El ajuste en la Liga BetPlay también tendrá impacto directo en la segunda categoría. La propuesta incluye que el Torneo BetPlay se juegue con un solo campeonato anual, y no con dos torneos cortos como sucede actualmente. De esta manera, se alineará con la idea de reducción y dará mayor coherencia a la transición.

Además, a mediano plazo, se planteará la posibilidad de que haya tres descensos y tres ascensos por temporada, lo que mantendría un flujo dinámico entre ambas divisiones y permitiría un equilibrio en el número de participantes de la primera categoría.

Los objetivos de la Dimayor con la reducción de equipos en la Liga BetPlay

El proyecto no solo apunta a una Liga más corta, sino también a mejorar la competitividad del fútbol colombiano. Con menos equipos, el nivel promedio de los planteles podría aumentar y la exigencia sería mayor jornada tras jornada. Esto también favorecería la preparación de los clubes que representan al país en torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Por otra parte, la reducción busca optimizar el calendario, un tema que ha sido objeto de debate constante en los últimos años. Con 18 equipos, habría más espacio para descansos, partidos internacionales y mejores condiciones para los jugadores, evitando la sobrecarga física que ha sido recurrente en varios clubes.

Una propuesta pendiente de aprobación en la Asamblea de la Dimayor

Es importante recalcar que esta idea no es una decisión tomada. La Dimayor, bajo la presidencia de Carlos Mario Zuluaga, llevará la propuesta a la Asamblea de clubes, el escenario en el que se toman las decisiones más importantes del balompié colombiano. Allí, los representantes de cada institución discutirán los pros y contras de la reducción y evaluarán su impacto deportivo, económico y organizacional.

El proyecto podría encontrar voces a favor, que resaltan la necesidad de modernizar la Liga BetPlay, pero también opositores, que consideran que restar cupos disminuye las oportunidades para más ciudades y regiones de tener presencia en la primera división. Será un debate trascendental que marcará el rumbo del campeonato en los próximos años.