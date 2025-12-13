Mientras Junior de Barranquilla disputa la final de la Liga BetPlay, uno de sus referentes ofensivos aparece en el centro de los rumores del mercado de fichajes. Se trata de Yimmi Chará, futbolista de 34 años que, en medio de la definición del campeonato, es vinculado con un posible interés del Deportivo Cali para la temporada 2026. La versión ha generado expectativa entre los hinchas verdiblancos, no solo por la jerarquía del jugador, sino por el vínculo emocional que él mismo ha reconocido públicamente con el club caleño.

El rumor no surge de la nada. Desde el entorno del mercado se habla de un acercamiento del Deportivo Cali para consultar condiciones contractuales del atacante, aprovechando un factor clave: su contrato con Junior finaliza en los últimos días de diciembre. Ese detalle abre la puerta a escenarios que hoy se analizan con cautela, tanto en Barranquilla como en Cali.

El origen del rumor: Deportivo Cali pregunta por Yimmi Chará

La información que empezó a circular indica que el Deportivo Cali no ha presentado una oferta formal, pero sí habría realizado consultas preliminares sobre la situación contractual de Yimmi Chará. Ese primer contacto es suficiente para que su nombre entre en la agenda del mercado, especialmente tratándose de un jugador libre en potencia.

El Cali, que atraviesa una etapa de reconstrucción institucional y deportiva, está atento a futbolistas con experiencia, liderazgo y recorrido en instancias definitivas. Chará encaja en ese perfil y por eso su nombre empieza a aparecer entre las opciones que se monitorean, sin que exista todavía una negociación concreta.

La situación contractual de Yimmi Chará con Junior

Uno de los puntos centrales del rumor es el contrato. Yimmi Chará termina su vínculo con Junior en diciembre, lo que lo convierte en un jugador con libertad de escuchar propuestas. Esa condición explica por qué otros clubes podrían interesarse en él, más allá del Deportivo Cali.

Sin embargo, Junior no tendría la intención de perderlo fácilmente. No ha renovado con él, es cierto. Pero el club barranquillero sí buscaría renovarle, teniendo en cuenta que es una de sus piezas más importantes y que el equipo tendrá participación internacional en 2026. Para Junior, Chará representa experiencia, desequilibrio y jerarquía, elementos clave para competir a nivel continental.

La negociación por su continuidad se dará una vez finalice la temporada. Solo entonces se definirá si el jugador extiende su estadía en Barranquilla o si decide escuchar nuevas opciones.

Yimmi Chará y su rol clave en Junior

A sus 34 años, Yimmi Chará sigue siendo un futbolista determinante. Su rendimiento en Junior lo mantiene como titular habitual y protagonista en partidos decisivos. Esa vigencia deportiva es uno de los motivos por los que su nombre genera tanto interés en el mercado. A lo largo de 2025 suma 57 partidos, 3 goles y 7 asistencias.

Además, su presencia en la final de la Liga BetPlay refuerza la percepción de que sigue siendo competitivo en el máximo nivel del fútbol colombiano. Para cualquier equipo que piense en ficharlo, se trata de un jugador probado, acostumbrado a la presión y con capacidad para marcar diferencias.

El factor emocional: el amor de Yimmi Chará por Deportivo Cali

Más allá de lo contractual y deportivo, hay un elemento que potencia el rumor: el vínculo emocional de Yimmi Chará con Deportivo Cali. El propio jugador lo hizo público en 2020, cuando militaba en Portland Timbers de la MLS.

En entrevista con Caracol Radio, fue claro: “Deportivo Cali es el equipo de mis amores. Crecí siendo hincha junto con mi mamá. Me gustó cuando mi hermano estuvo allí. Me gustaría jugar con ellos”.

Chará también explicó la dinámica familiar que rodea esa afinidad: “Mi papá y mis hermanos son hinchas del América y mi mamá y yo de Deportivo Cali. Siempre respetamos el equipo en el cual jugamos, pero la rivalidad va a existir siempre”.

Estas declaraciones, que siguen vigentes, hacen que cualquier acercamiento del Cali tenga un componente especial para el jugador.

Lo que viene: una definición tras el cierre de la temporada

Por ahora, el escenario está abierto. Deportivo Cali observa, pregunta y se mantiene atento. Junior, por su parte, buscará retener a uno de sus jugadores más importantes. Y Yimmi Chará, en medio de una final y con contrato por terminar, deberá tomar una decisión clave para el tramo final de su carrera.

El mercado todavía no se abre oficialmente, pero el nombre ya está sobre la mesa. Y cuando se trata de un futbolista que ha declarado su amor por el Deportivo Cali, cualquier movimiento genera ilusión y expectativa en la hinchada verdiblanca.