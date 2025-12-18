Deportivo Cali empezó a mover con decisión el mercado de fichajes pensando en la temporada 2026. Luego de cerrar un 2025 sin clasificaciones a cuadrangulares y en medio de un proceso institucional de transformación, el club verdiblanco dio señales claras de hacia dónde apunta su proyecto deportivo. En las últimas horas, a través de sus canales oficiales, confirmó que alcanzó acuerdos para concretar tres incorporaciones de peso, todas aprobadas por el cuerpo técnico encabezado por Alberto Gamero.

Los nombres ya están sobre la mesa: Juan Dinenno, Ronaldo Pájaro y Pedro Gallese. A falta de la realización y aprobación de los exámenes médicos, serán los primeros fichajes oficiales del Deportivo Cali para 2026, un movimiento que refuerza ataque, mediocampo y arco, tres zonas consideradas prioritarias por el entrenador y la dirigencia.

Deportivo Cali activa el mercado de fichajes con el aval de Gamero

El anuncio de estos acuerdos marca un punto de inflexión en la planificación deportiva del Cali. No se trata de incorporaciones aisladas ni improvisadas, sino de fichajes que responden a una idea clara de equipo. Alberto Gamero dio el visto bueno a los tres nombres, entendiendo que cada uno cumple un rol específico dentro de la estructura que se busca consolidar para el próximo año.

El club trabaja contrarreloj para cerrar los detalles administrativos y médicos, con la intención de que estos futbolistas se integren cuanto antes al proyecto. La prioridad es iniciar el 2026 con una base sólida, experiencia en posiciones clave y un equilibrio entre recorrido internacional y conocimiento del fútbol colombiano.

Juan Dinenno, el regreso del último gran goleador del Cali

Uno de los movimientos que más ilusión genera en la hinchada es el de Juan Ignacio Dinenno. El delantero argentino, de 31 años, alcanzó un principio de acuerdo con Deportivo Cali tras finalizar su contrato con Sao Paulo y quedar como agente libre. Su regreso representa mucho más que un refuerzo ofensivo: es el retorno del goleador más recordado del club en los últimos años.

En su anterior etapa con el Cali, durante 2019, Dinenno dejó números que aún resuenan en la memoria del hincha. Fue el referente del ataque, marcó diferencia en los partidos importantes y se consolidó como un delantero determinante dentro del área. Su posterior recorrido internacional por Pumas UNAM, Cruzeiro y Sao Paulo le permitió sumar experiencia en ligas exigentes, algo que ahora pretende poner al servicio del equipo verdiblanco. Para Gamero, contar con un delantero probado, con olfato goleador y liderazgo, era una necesidad. Por eso, Dinenno aparece como una de las piedras angulares del nuevo proyecto.

Pedro Gallese, jerarquía internacional para el arco verdiblanco

El segundo nombre que aparece en esta primera tanda de fichajes es el del arquero Pedro Gallese, una incorporación que sorprendió a más de uno. El guardameta peruano, de 35 años, terminó su ciclo con Orlando City en la MLS y quedó libre, situación que fue aprovechada por Deportivo Cali para avanzar en su contratación.

Gallese es un arquero con amplio recorrido internacional. Ha sido titular durante años en la selección de Perú, disputó procesos completos de Eliminatorias, Copas América y una Copa del Mundo. Su llegada apunta a darle al Cali seguridad, liderazgo y experiencia en una posición que había generado dudas en temporadas recientes.

El cuerpo técnico valoró especialmente su personalidad, su capacidad para ordenar la defensa y su experiencia en contextos de alta presión. Para un equipo en reconstrucción, contar con un arquero de ese perfil es visto como un paso clave.

Ronaldo Pájaro, juventud y equilibrio para el mediocampo

El tercer fichaje que Deportivo Cali hará oficial en breve es el de Ronaldo Pájaro, mediocampista de 23 años nacido en Arjona, Bolívar. Se trata de un pivote que ha desarrollado toda su carrera profesional en Fortaleza CEIF, club con el que compitió tanto en Primera como en Segunda División.

Pájaro acumula más de 155 partidos profesionales, una cifra destacada para su edad. Durante el 2025 disputó 37 compromisos, marcó un gol y dio dos asistencias, consolidándose como un volante de equilibrio, orden táctico y despliegue físico. Su perfil encaja en la idea de Gamero de fortalecer el mediocampo con jugadores jóvenes, pero con recorrido y conocimiento del torneo local.

La apuesta por Pájaro responde también a la necesidad de renovar la zona media del equipo, darle mayor dinámica y construir una base que pueda sostenerse en el tiempo.

Un mensaje claro de Deportivo Cali para el 2026

Con estos tres fichajes, Deportivo Cali envía un mensaje contundente de cara al 2026. La dirigencia y el cuerpo técnico entienden que el margen de error es cada vez menor y que el club necesita volver a ser competitivo desde el inicio de la temporada. La combinación de un goleador probado, un arquero de selección y un mediocampista joven pero experimentado refleja una planificación pensada con criterio.

A falta de los exámenes médicos, todo indica que Dinenno, Gallese y Pájaro serán los primeros refuerzos confirmados oficialmente. El mercado apenas comienza, pero el Cali ya dejó claro que quiere construir un equipo con jerarquía, equilibrio y una identidad clara bajo el mando de Alberto Gamero.