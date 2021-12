Juan David Rodríguez salió del Junior. Hay un interesado

De los jugadores que salen del Junior y aun así gozan de buen mercado en el fútbol colombiano, Juan David Rodríguez tiene bastante pedido.

Así, de antemano, sugieren las informaciones acerca de este volante, quien deja el barco Tiburón tras un 2021 lleno de altibajos porque no pudo, independe de cuáles sean las razones, ser titular consolidado.

Rodríguez disputó un total de 26 partidos por Liga durante todo el año, de los cuales fue titular en 15 de estos compromisos. Hizo 2 goles. Con Arturo Reyes vivió la época más compleja en el Junior, siendo escaso su aporte. Su última participación fue el 1 de noviembre en la victoria 2 – 1 sobre el Deportivo Pasto. “Fue muy difícil mi paso por Junior. Me faltaron oportunidades”, dijo.

Juan David Rodríguez en la carpeta de Tolima, pero quiere un préstamo y Once Caldas solo aceptaría venta. Sería una buena oportunidad para verlo otra vez en Libertadores, pero el Once también quiere tenerlo. Jugadorazo. — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) December 17, 2021

Su presencia en el cuadro barranquillero fue a préstamo, el cual ya se vence. Juan David debe regresar al Once Caldas o pasar a otra institución del fútbol colombiano. Ya hay un club que lo preguntó.

Se trata del Deportes Tolima, que ante la salida de Guillermo Celis, pero en especial la lesión sufrida por parte de Juan Pablo Nieto, requiere un jugador con las características de Rodríguez.

En el Once Caldas no están muy seguros de si lo mejor sea prestarlo o mejor, aceptar su salida siempre y cuando sea por venta. Además, en el cuadro blanco no verían con malos ojos que se quede con ellos de cara al 2022.