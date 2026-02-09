En Millonarios tienen claro que el último cupo antes del cierre definitivo del mercado de pases será destinado a un volante creativo. Es una necesidad detectada desde antes de la llegada del nuevo DT, Fabián Bustos, pero que terminó de confirmarse tras la primera semana de trabajos del entrenador: el equipo requiere un futbolista que haga circular el balón con mayor rapidez, conecte líneas y le dé continuidad al juego por el centro del campo.

Bajo ese diagnóstico, desde el elenco Azul comenzaron a explorar hace cerca de tres semanas una alternativa que parecía ideal: el regreso de Daniel Ruiz, mediocampista de casa y con conocimiento pleno del entorno, la altura de Bogotá y la dinámica de juego del club.

El plan de Millonarios con Daniel Ruiz

El volante bogotano, de 24 años, fue cedido a préstamo a finales de julio de 2025 al CSKA de Moscú, con una opción de compra sujeta a objetivos. En Millonarios observaron que el jugador no estaba teniendo la continuidad esperada en Rusia y evaluaron como viable interrumpir el contrato para repatriarlo, evitando así un proceso de adaptación con un refuerzo nuevo.

La idea encajaba desde lo deportivo y lo estratégico, por lo que se iniciaron conversaciones entre las partes. Sin embargo, el escenario dio un giro definitivo el pasado fin de semana.

La decisión de Ruiz y el mensaje a la dirigencia

En diálogo directo con el presidente Enrique Camacho, Daniel Ruiz fue claro: su decisión inmediata es permanecer en Rusia y cumplir los seis meses restantes de su contrato con el CSKA. El jugador reconoció que Millonarios siempre lo seduce, pero explicó los motivos que lo llevaron a tomar esa postura.

Uno de los argumentos de peso tiene que ver con su imagen profesional. Hace tres años, Ruiz vivió una situación similar cuando fue cedido a Santos de Brasil y el préstamo fue interrumpido por falta de continuidad. El mediocampista considera que repetir ese escenario podría afectar su proyección internacional y futuras negociaciones en el exterior.

Por eso, le expresó a Camacho su intención de pelear por un lugar en el equipo dirigido por Fabio Celestini, cerrar su etapa en Rusia y evaluar su futuro una vez termine la temporada.

Millonarios acepta y redefine el camino

La dirigencia azul entendió la postura del jugador y la consideró coherente, por lo que el regreso de Daniel Ruiz quedó descartado por ahora. En el club ya asumen que el retorno del volante se dará, probablemente, en junio, cuando finalice su préstamo, ya que los objetivos para una compra definitiva por parte del CSKA hoy parecen lejanos.

Mientras tanto, Millonarios acelera la búsqueda de un nuevo volante creativo, que deberá ser colombiano, debido a que el cupo de extranjeros ya está completo: Guillermo de Amores, Edgar Elizalde, Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras.

El perfil que busca Bustos y los nombres descartados

Actualmente, Fabián Bustos cuenta en esa posición con Darwin Quintero y David Silva, pero insiste en la necesidad de un jugador con mayor dinámica y despliegue para esa zona del campo.

En ese contexto, el nombre de Jarlan Barrera fue ofrecido en dos oportunidades. El volante samario, de 30 años, se encuentra como agente libre, pero desde Millonarios fueron claros con su entorno: su perfil no encaja en el modelo que la Gerencia Deportiva está buscando para reforzar el equipo en este mercado.

Así, el cuadro Azul entra en una semana decisiva, con la urgencia de cerrar ese refuerzo clave que le permita potenciar su funcionamiento ofensivo de cara a los desafíos del primer semestre.