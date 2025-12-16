Cristian Barrios atraviesa días decisivos mientras espera definir su futuro deportivo tras completar su tercer año con América de Cali. El atacante barranquillero, de 27 años, ha transmitido a su entorno un sentimiento de gratitud hacia el club escarlata y su afición por el respaldo recibido durante este ciclo; sin embargo, la ausencia de títulos y de objetivos deportivos concretos en estas tres temporadas lo llevaron a considerar que su etapa en el equipo llegó a su final y que es momento de buscar un nuevo rumbo en su carrera.

El escenario, no obstante, está lejos de ser sencillo. Barrios tiene un año más de contrato vigente y desde la dirigencia americana no contemplan una salida a préstamo. Además, América de Cali fijó una tasación alta para una venta dentro del Fútbol Profesional Colombiano (FPC): 3 millones de dólares, cifra que complica cualquier negociación local. A esto se suma una postura pública clara de la presidenta del club, Marcela Gómez, quien manifestó recientemente que el deseo institucional es contar con Cristian una temporada más.

Barrios: un jugador bastante apetecido en el mercado

Pese a las dificultades contractuales, el mercado alrededor de Cristian Barrios se ha movido con intensidad. Su empresario ha tenido jornadas agitadas, con constantes llamadas y mensajes, reflejo del interés que genera el perfil del futbolista. Las características del extremo barranquillero son altamente valoradas: desequilibrio en el uno contra uno, facilidad para sacarse rivales de encima y una notable aceleración en corto.

Su fuerte no es el gol, sino la ruptura de líneas y la generación de ventajas ofensivas, un recurso escaso y muy cotizado. Por eso, desde Brasil y la MLS se han producido sondeos informales por parte de algunos clubes que lo ven como complemento ideal para sus ataques. Sin embargo, hasta ahora, no se han materializado propuestas formales ni ofertas concretas que permitan avanzar en una negociación internacional.

Junior y Atlético Bucaramanga, los dos que van en serio en el FPC

Donde sí hubo movimientos más claros fue dentro del FPC. Dos clubes ya dejaron ver su interés real por quedarse con los servicios del atacante: Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga. Ambos preparan estrategias distintas para intentar destrabar una operación compleja.

Junior, el equipo de su ciudad natal y del que se sabe Barrios es hincha, planea ir con todo por el jugador la próxima semana, una vez finalice su participación en la final de la actual Liga BetPlay. El cuadro rojiblanco considera que el extremo encaja perfectamente en su idea de juego y en la renovación ofensiva que proyectan para la siguiente temporada.

Atlético Bucaramanga, por su parte, aparece como el contendiente que busca dar el golpe. El club santandereano entiende que compite contra el factor emocional que representa Junior, pero confía en una propuesta estratégica que pueda cambiar el rumbo de la historia.

Junior tendría la primera opción por Cristian Barrios

Desde la prensa barranquillera se ha informado que Junior difícilmente desembolsará los 3 millones de dólares que pretende América de Cali. No obstante, el club sí estaría dispuesto a ofrecer 2 millones de dólares por la totalidad del pase de Cristian Barrios, además de incluir el préstamo por un año de un par de jugadores de su nómina para complementar la operación.

La familia Char, propietarios del elenco tiburón, son optimistas en que bajo estas condiciones el negocio pueda llegar a buen puerto. Consideran que la combinación de dinero más jugadores puede resultar atractiva para América y abrir así una ventana que hoy parece cerrada.

Hay, además, un componente emocional determinante. Desde que Barrios supo que Junior preparaba una oferta formal, su cabeza se trasladó al estadio Metropolitano, escenario donde desde niño sueña con jugar. La posibilidad de vestir la camiseta rojiblanca y hacerlo en su ciudad pesa, y mucho, en la decisión final.

Junior, además, espera definir esta misma noche el título de la estrella 11 en Ibagué frente a Deportes Tolima, resultado que también aseguraría su clasificación a la Copa Libertadores. Con ese panorama definido, el club entrará de lleno en la planificación de la próxima temporada, donde Cristian Barrios aparece como una prioridad.

Atlético Bucaramanga se jugará una épica por Barrios

En Atlético Bucaramanga saben que la preferencia inicial del jugador apunta a Junior, pero no dan el negocio por perdido. En las próximas horas planean formalizar una propuesta tanto al América de Cali como al futbolista, con la ilusión de protagonizar un verdadero batacazo en el mercado.

La apuesta del Leopardo es pragmática. Por un lado, ofrecerán un contrato económicamente muy atractivo al jugador y, por otro, intentarán convencerlo de que en Bucaramanga tendría mayores posibilidades de ser titular indiscutido y acumular más minutos a lo largo de la temporada, algo que no está garantizado en una plantilla amplia y competitiva como la de Junior.

A este plan se suma un factor clave: Leonel Álvarez. El entrenador del equipo santandereano tiene previsto comunicarse directamente con Barrios la próxima semana para expresarle, sin intermediarios, que lo considera uno de los referentes ofensivos de su proyecto deportivo para 2026. En Bucaramanga confían en que ese respaldo, sumado a la oferta económica, genere dudas reales en el jugador.

La fórmula que propondrá Bucaramanga a América

En cuanto a la negociación entre clubes, Atlético Bucaramanga propondrá a América de Cali un esquema distinto al de Junior. La idea es avanzar por un préstamo con cargo alto por toda la temporada, acompañado de una opción de compra casi obligatoria para diciembre de 2026.

El cuadro leopardo entiende que no será sencillo competir contra el deseo del jugador ni contra el músculo financiero del Junior, pero mantiene la ilusión de que este combo de factores incline la balanza a su favor.

Mientras tanto, Cristian Barrios espera. Su futuro está abierto y las próximas semanas serán determinantes para saber si continúa en América, si cumple el sueño de jugar en Barranquilla o si protagoniza una de las grandes sorpresas del próximo mercado en el FPC.