La situación de Cristian Barrios vuelve a ser tema central en el mercado del Fútbol Profesional Colombiano, luego de que varios clubes del exterior —y recientemente Atlético Bucaramanga— preguntaran por su disponibilidad. Ante el creciente interés, la presidenta de América de Cali, Marcela Gómez, decidió aclarar públicamente la postura del club y despejar cualquier tipo de especulación.

Marcela Gómez fue categórica sobre el futuro de Barrios

A través del canal oficial del equipo en YouTube, la dirigente fue contundente respecto a la continuidad del atacante barranquillero, enviando un mensaje directo a los clubes que han consultado por su situación contractual.

“Cristian tiene contrato con nosotros y en América estamos muy contentos con su rendimiento y profesionalismo; a los equipos interesados ya les dijimos que él solo sale de acá en venta, y ellos ya saben el precio del jugador”, afirmó Gómez, descartando por completo la opción de un préstamo o una negociación en condiciones distintas a una compra definitiva.

De acuerdo con estimaciones del portal Transfermarkt, la ficha del futbolista ronda los 3 millones de dólares. Además de los clubes de la MLS y del fútbol de Brasil que ya habían hecho acercamientos, se conoció que Bucaramanga prepara, también, una posible ofensiva para intentar ficharlo.

Trayectoria, impacto y debate en la hinchada del América

Barrios arribó a América de Cali en enero de 2023, proveniente de Patriotas, en una operación cercana al millón de dólares. Desde su llegada, ha disputado más de 150 partidos, con un balance de 27 goles y 25 asistencias, cifras que reflejan su influencia directa en el ataque escarlata.

Su fútbol, marcado por la velocidad, el desequilibrio por las bandas y su capacidad para generar oportunidades en el último tercio, ha sido determinante en múltiples fases del club. Sin embargo, la valoración entre los hinchas se encuentra dividida: mientras algunos consideran que su rendimiento ha sido irregular debido a lesiones y altibajos, otros sostienen que es una de las piezas más importantes y que debe ser protagonista en el proyecto deportivo de 2026.

El objetivo pendiente de Barrios: un título de Liga con América

Aunque ha vivido buenos momentos con la camiseta escarlata, Barrios tiene una meta clara para la próxima temporada: conquistar la Liga BetPlay, un título que aún no ha logrado en sus tres años con el club. En ese sentido, destacó la importancia del trabajo grupal y el enfoque competitivo del equipo que dirige David González.

“Para que el hincha llegue a estar con esa esperanza, con esa fe, tiene que ver con el trabajo de nosotros, venimos demostrando dentro del campo de juego los resultados. El grupo se metió en la cabeza que este año debemos ganar el título y yo sigo muy ilusionado con ello”, expresó el delantero.

Barrios también resaltó el papel del entrenador, quien ha pedido trabajar partido a partido, dejando atrás los cuestionamientos del pasado y enfocándose exclusivamente en cerrar de manera sólida los Cuadrangulares Finales y pelear hasta el último minuto por el campeonato.