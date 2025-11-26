El estadio Américo Montanini de La Ciudad Bonita será esta noche un auténtico hervidero cuando Atlético Bucaramanga reciba a Fortaleza CEIF en la tercera jornada del Cuadrangular B de la Liga BetPlay II 2025. La afición santandereana mantiene la fe intacta en que los búcaros pueden avanzar hacia la gran final y acercarse al sueño de la segunda estrella. En frente estará un Fortaleza necesitado, sin puntos y con la obligación de golpear en condición de visitante.

Bucaramanga vs Fortaleza: horario, señales abiertas y transmisiones Streaming HOY

Partido: Atlético Bucaramanga vs Fortaleza

Atlético Bucaramanga vs Fortaleza Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025

Miércoles 26 de noviembre de 2025 Hora: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga

Américo Montanini de Bucaramanga Árbitro: Carlos Ortega Jaimes

Carlos Ortega Jaimes Televisión: Win Sports y Win + Fútbol

Win Sports y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Bucaramanga busca sostener su momento

Atlético Bucaramanga definió la lista de convocados para un partido clave en el que necesita sumar de a tres para mantenerse en la parte alta del cuadrangular. Los búcaros llegan con cuatro unidades, producto de la victoria 1-0 frente a Santa Fe y el empate 0-0 ante Tolima en Ibagué.

El equipo de Leonel Álvarez sabe que un triunfo es vital para no perderle pisada al Tolima, líder del Grupo B con siete puntos. El impulso anímico también juega: Bucaramanga ha demostrado solidez en casa y quiere dejar claro que está para pelear el título.

Fortaleza llega obligado a reaccionar

Fortaleza CEIF atraviesa un momento complejo: perdió sus dos partidos del cuadrangular, 1-0 ante Tolima y 3-0 frente a Santa Fe, por lo que llega a Bucaramanga sin margen de error. El equipo bogotano necesita, al menos, sumar para mantenerse con vida en la disputa por un lugar en la gran final.

En los duelos previos del año, cada club ganó su partido de local: 4-0 para Bucaramanga en el primer semestre y 2-1 para Fortaleza en Bogotá durante el segundo torneo. Ese antecedente alimenta la expectativa de un choque intenso, parejo y con urgencias marcadas para ambos.

Convocados de Atlético Bucaramanga

Para este encuentro, Leonel Álvarez mantendrá la base del equipo que ha competido en los últimos compromisos. La estructura táctica vuelve a contar con Gustavo Charrupí tras cumplir suspensión. Estos son los convocados del Leopardo para este partido:

Arqueros: Aldair Quintana y Luis Vásquez

Aldair Quintana y Luis Vásquez Defensores: Carlos Romaña, Freddy Hinestroza, Aldair Gutiérrez, Carlos Henao, Jéfferson Mena, José García, Israel Alba, Bayron Duarte, Carlos De Las Salas

Carlos Romaña, Freddy Hinestroza, Aldair Gutiérrez, Carlos Henao, Jéfferson Mena, José García, Israel Alba, Bayron Duarte, Carlos De Las Salas Mediocampistas: Leonardo Flores, Gustavo Charrupí, Faber Gil, Neyder Moreno, Aldair Zárate, Kevin Londoño, Fabián Sambueza, Diego Chávez, Félix Charrupí, Jhon Vásquez, Juan Camilo Mosquera

Leonardo Flores, Gustavo Charrupí, Faber Gil, Neyder Moreno, Aldair Zárate, Kevin Londoño, Fabián Sambueza, Diego Chávez, Félix Charrupí, Jhon Vásquez, Juan Camilo Mosquera Delanteros: Gleyfer Medina y Luciano Pons

Una victoria clasificaría al equipo a la Copa Sudamericana 2026, logrando por primera vez en su historia dos participaciones consecutivas en torneos internacionales.

Lo que está en juego esta noche

El Grupo B está abierto y todo puede pasar. Bucaramanga juega impulsado por su gente y su buen presente; Fortaleza, por su parte, llega con la presión máxima de sumar para no quedar eliminado prematuramente. Un duelo con ambiente de final en un estadio que promete vibrar de principio a fin.