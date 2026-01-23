Atlético Nacional acelera el ritmo en el mercado de fichajes mientras gana terreno una operación que puede cambiar su panorama ofensivo. Desde Argentina aseguran que el club antioqueño avanzó con fuerza para asegurar la llegada de Gastón Verón, delantero que aparece como prioridad tras quedar libre de su reciente paso por Central Córdoba.

El atacante, de 24 años, pertenece a Argentinos Juniors, entidad con la que el conjunto verdolaga ya discute los últimos puntos del negocio para concretar su arribo a Medellín.

Atlético Nacional intensifica gestiones por Gastón Verón

La novedad fue divulgada por el periodista argentino especialista en mercado de fichajes, César Luis Merlo, quien informó que Atlético Nacional tiene prácticamente acordada la incorporación del atacante bajo la modalidad de cesión.

En los últimos días las conversaciones tomaron velocidad y el club paisa trabaja para cerrar el trato cuanto antes, pensando en la exigencia que traerán la Liga, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana durante ela temporada 2026.

Así se estructura la posible operación

De acuerdo con la información que circula en el entorno del jugador, el acuerdo entre Atlético Nacional y Argentinos Juniors se plantea con un esquema flexible que permita evaluar el rendimiento del delantero:

Condición: préstamo por una temporada.

préstamo por una temporada. Cláusula: opción de compra al finalizar la cesión.

opción de compra al finalizar la cesión. Situación: negociación avanzada tras su salida de Central Córdoba.

El objetivo del club es sumar un atacante sin comprometer de inmediato una inversión elevada, pero con la posibilidad de asegurar la ficha si el rendimiento responde.

El perfil ofensivo que busca el Verdolaga

Gastón Verón es un delantero con potencia física, movilidad y buen manejo del juego de espaldas. Con 1,84 metros, combina presencia en el área con capacidad para atacar los espacios y participar en la presión alta.

En Atlético Nacional valoran que no sea un “9” fijo, sino un atacante capaz de asociarse, arrastrar marcas y generar opciones para los extremos y volantes ofensivos.

Números recientes que respaldan el interés

Durante su última campaña en el fútbol argentino, Gastón Verón tuvo continuidad y producción ofensiva. En su etapa con Central Córdoba dejó registros que llamaron la atención del club colombiano:

Partidos: 37

37 Goles: 10

10 Asistencias: 3

Estos números lo posicionan como una alternativa sólida para potenciar el ataque verdolaga en un calendario cargado de competencia.

La búsqueda del “9” que necesitaba Atlético Nacional

Luego de la salida de Facundo Batista, Atlético Nacional salió al mercado con la misión de encontrar un nuevo centrodelantero. En el camino aparecieron nombres como Octavio Rivero, Enzo Copetti y Matías Cóccaro, pero las condiciones económicas terminaron enfriando cada opción.

También hubo acercamientos por Yoshan Valois, aunque el interés del Akhmat Grozny desde Rusia cambió el rumbo de la negociación. En ese contexto emergió con fuerza la alternativa de Gastón Verón, que hoy es la que mejor encaja en tiempos, costo y perfil futbolístico.

El papel que podría cumplir Verón en el equipo

El cuerpo técnico liderado por Diego Arias proyecta que Gastón Verón sea una pieza relevante dentro de la rotación ofensiva. En principio competiría directamente con Alfredo Morelos, aunque no se descarta que puedan coincidir en algunos planteamientos tácticos.

Si no surgen imprevistos, Atlético Nacional podría cerrar en breve un refuerzo que responde a una necesidad puntual del plantel y que busca elevar el peso ofensivo del equipo en cada torneo que afrontará este semestre.