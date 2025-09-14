Se espera un verdadero choque de estilos esta noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El Atlético Nacional de Javier Gandolfi pondrá lo mejor de su nómina y su fútbol ofensivo para tratar de derribar la muralla que instalará Leonel Álvarez con el Atlético Bucaramanga. Los santandereanos, a punta de concentración e intensidad física, llegan con la ilusión de aguarle la fiesta a los antioqueños en un duelo que promete emociones fuertes.

Nacional vs Bucaramanga: Dónde ver esta noche partidazo de la Liga BetPlay

Partido : Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga

: Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga Fecha : Sábado 13 de septiembre de 2025

: Sábado 13 de septiembre de 2025 Hora : 8:30 p.m.

: 8:30 p.m. Evento : Liga BetPlay Dimayor – Jornada 11

: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 11 Estadio : Atanasio Girardot de Medellín

: Atanasio Girardot de Medellín Árbitro : Luis Matorel Martínez

: Luis Matorel Martínez Televisión : Win + Fútbol

: Win + Fútbol Streaming: Win Play

Nacional en busca de regresar al triunfo en Liga BetPlay

El Verdolaga llega con cinco partidos consecutivos sin perder y con la posibilidad de ratificar su recuperación tras el intenso clásico paisa que terminó 3-3 frente al Medellín. Sin embargo, la incertidumbre sobre la continuidad de Javier Gandolfi hace que el partido de esta noche sea una oportunidad clave para despejar dudas y sumar tres puntos vitales en la tabla.

Entre las novedades se destacan los regresos de David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza, quienes estuvieron con la Selección Colombia en la fecha FIFA. En contraste, el equipo tiene bajas sensibles: Matheus Uribe, César Haydar, Juan Manuel Zapata y Joan Castro no estarán disponibles por lesión. Tampoco hará parte elsun 20 Juan Manuel Rengifo, que se encuentra disputando la Superliga Juvenil.

Bucaramanga, sólido y con mentalidad de visitante

El Atlético Bucaramanga de Leonel Álvarez llega cuarto en la tabla de posiciones con 17 puntos, los mismos que Nacional. Su estilo fuerte, disciplinado y compacto le ha dado resultados positivos, convirtiéndolo en uno de los rivales más difíciles del campeonato.

Para este compromiso, el Leopardos tendrán como novedad la inclusión de Félix Charrupí en la zaga central junto a Carlos Henao, debido a la sanción de Jefferson Mena y a la lesión de José García. Además, fue convocado el juvenil Harold Tenorio para reforzar la defensa.

Antecedentes recientes entre Nacional y Bucaramanga

Las estadísticas reflejan la paridad de este duelo: en los últimos diez partidos entre ambos, Nacional ganó cuatro, Bucaramanga dos y hubo cuatro empates. En las más recientes visitas al Atanasio, el equipo santandereano sacó buenos resultados: 1-1 en enero de este año y 0-0 en 2024. La última victoria del Verdolaga en casa ante los Búcaros fue en agosto de 2023, por 2-1.

Probables formaciones

Atlético Nacional:

David Ospina; Andrés Román, Juan Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Elkin Rivero, Marino Hinestroza, Juan Bauzá, Marlos Moreno; Alfredo Morelos.

Director Técnico: Javier Marcelo Gandolfi.

Atlético Bucaramanga:

Aldair Quintana; Bairon Duarte, Carlos Henao, Félix Charrupí, Carlos de las Salas; Juan Camilo Mosquera, Kevin Londoño, Aldair Zárate, Gustavo Charrupí, Fabián Sambueza; Luciano Pons.

Director Técnico: Leonel de Jesús Álvarez Zuleta.