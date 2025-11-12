La situación de Alfredo Morelos con Atlético Nacional entró en una fase crítica. Aunque el delantero ha sido una de las grandes figuras del club desde su regreso al país, la posibilidad de que continúe en el equipo para 2026 parece desvanecerse. Las negociaciones con Santos de Brasil, dueño de sus derechos deportivos, se complicaron en las últimas horas y la directiva verdolaga empieza a asumir un escenario sin su goleador.

Nacional no ejercerá la opción de compra

Según información conocida, Atlético Nacional decidió no ejecutar la opción de compra fijada por el Santos FC en 5 millones de dólares. La institución antioqueña planteó una renegociación del préstamo, pero el equipo paulista rechazó esa alternativa, insistiendo en una venta definitiva.

Como alternativa, el club colombiano propuso adquirir un porcentaje menor de los derechos del jugador por una suma reducida, opción que no convence del todo al elenco brasileño, que pretende cerrar una transferencia total. Todo dependerá de la situación deportiva de Santos, actualmente comprometido con el descenso en el Brasileirão. Si el equipo cae de categoría, exigiría el regreso inmediato de Morelos para liderar su campaña de ascenso.

Un fichaje que marcó diferencia en el Fútbol Profesional Colombiano

Desde su llegada en julio de 2024, Morelos se transformó en una pieza esencial para el proyecto deportivo. Su rendimiento, inicialmente cuestionado, terminó por convencer a todos con goles, asistencias y liderazgo. Hoy, con 30 anotaciones y 16 pases gol en 83 partidos, el delantero de Cereté es uno de los atacantes más determinantes del FPC.

Su protagonismo va más allá de los números. El “Búfalo” se convirtió en el jugador que rompe líneas y abre defensas cerradas, una virtud destacada por todos los entrenadores que lo han dirigido: Pablo Repetto, Efraín Juárez, Javier Gandolfi y Diego Arias. “Alfredo, con sus movimientos inteligentes, destruye cualquier defensa”, han coincidido todos en su valoración técnica.

El valor de un referente dentro y fuera del campo

Pese al panorama contractual, la figura de Alfredo Morelos sigue siendo central para la hinchada verdolaga. Su entrega, carácter y carisma lo han convertido en un ídolo contemporáneo. Incluso en los momentos de indisciplina, la afición lo ha respaldado, consciente de su peso dentro del vestuario.

En Medellín, pocos jugadores generan tanta conexión con el público como él. El amor de la tribuna se ha forjado a base de goles y esfuerzo. Por eso, su posible salida duele más allá del plano deportivo.

Un futuro que depende del Santos

La dirigencia de Atlético Nacional mantiene la esperanza de llegar a un nuevo acuerdo, especialmente si el Santos FC reconsidera su posición tras el cierre de temporada en Brasil. En caso de que las partes logren acercarse, el delantero podría continuar en el proyecto 2026, asegurando así la continuidad de una historia que la hinchada no quiere ver interrumpida.

Por ahora, la sensación general es que el club se resigna lentamente a perder a uno de sus grandes símbolos recientes, mientras el mercado internacional observa con atención el futuro del “Búfalo”.