El estadio Américo Montanini de Bucaramanga se prepara para una noche de bote lleno, con una afición fervorosa, caliente e ilusionada por el arranque de la recta final del torneo. Los Cuadrangulares toman a los Búcaros encendidos en fe, convencidos de que este puede ser el inicio del camino hacia la segunda estrella del club. Enfrente estará Independiente Santa Fe, un rival que llega fortalecido tras encadenar tres triunfos consecutivos. Arrancan los Cuadrangulares.

Bucaramanga vs Independiente Santa Fe: horarios, señales abiertas y plataformas Streaming HOY

Partido: Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe

Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe Fecha: Miércoles 19 de noviembre de 2025

Miércoles 19 de noviembre de 2025 Hora: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Evento: Jornada 1 de los Cuadrangulares – Liga BetPlay

Jornada 1 de los Cuadrangulares – Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga

Américo Montanini de Bucaramanga Árbitro: Luis Delgado Hurtado

Luis Delgado Hurtado Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Bucaramanga quiere iniciar con autoridad en casa

El Atlético Bucaramanga llega a este duelo con la determinación de hacer respetar su casa en el estreno del Grupo B. En el todos contra todos, el equipo santandereano firmó una campaña sólida, finalizando cuarto con 37 puntos luego de 11 victorias, cuatro empates y cinco derrotas, respaldado por un rendimiento ofensivo de 31 goles y una defensa que concedió 20.

La ilusión está intacta en Bucaramanga y en toda la ciudad, que se vuelca al Montanini con la expectativa de ver a su equipo iniciar con firmeza el camino hacia la gran final del semestre.

Santa Fe llega en alza y mete presión en el Grupo B

Independiente Santa Fe arriba al oriente colombiano impulsado por tres victorias consecutivas y con la clasificación obtenida en la última jornada. Los bogotanos cerraron el todos contra todos en la séptima posición con 31 puntos, tras ocho triunfos, siete empates y cinco derrotas, con un balance de 21 goles a favor y 17 en contra.

Ambos equipos ya se midieron dos veces durante el año: empate 1-1 en Bogotá y victoria 2-1 del Bucaramanga en el segundo semestre en este mismo estadio.

El panorama del grupo ya tuvo movimiento: Deportes Tolima venció 1-0 a Fortaleza con gol de Adrián Parra, resultado que presiona a Búcaros y Cardenales, especialmente porque los pijaos cuentan con el punto invisible.

Convocados del Bucaramanga para enfrentar a Santa Fe

El equipo dirigido por Leonel Álvarez llega sin mayores novedades en su lista de jugadores disponibles:

Arqueros: Aldair Quintana, Luis Vásquez

Aldair Quintana, Luis Vásquez Defensores: Carlos Romaña, Freddy Hinestroza, Aldair Gutiérrez, Carlos Henao, Jéfferson Mena, José García, Leonardo Flores, Gustavo Charrupí, Bayron Duarte, Carlos de las Salas, Israel Alba

Carlos Romaña, Freddy Hinestroza, Aldair Gutiérrez, Carlos Henao, Jéfferson Mena, José García, Leonardo Flores, Gustavo Charrupí, Bayron Duarte, Carlos de las Salas, Israel Alba Mediocampistas y extremos: Faber Gil, Neyder Moreno, Aldair Zarate, Jhon Vásquez, Kevin Londoño, Fabián Sambueza, Diego Chávez, Félix Charrupí

Faber Gil, Neyder Moreno, Aldair Zarate, Jhon Vásquez, Kevin Londoño, Fabián Sambueza, Diego Chávez, Félix Charrupí Delanteros: Gleyfer Medina, Luciano Pons

Bucaramanga vs Santa Fe: posibles alineaciones

Atlético Bucaramanga:

Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Jéfferson Mena, Carlos Henao, Carlos de las Salas; Gustavo Charrupí, Leonardo Flores; Kevin Londoño, Fabián Sambueza, Neyder Moreno; Luciano Pons.

Entrenador: Leonel Álvarez

Independiente Santa Fe:

Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Emanuel Olivera, Joaquín Sosa, Víctor Moreno, Christian Mafla; Yilmar Velásquez, Daniel Torres; Edwar López, Hugo Rodallega, Harold Santiago Mosquera.

Entrenador: Francisco López