La expectativa es alta en la Ciudad Bonita de Colombia por un duelo que, pese a tratarse apenas de la primera jornada, promete emociones fuertes en el arranque de la Liga BetPlay Dimayor I – 2026. Atlético Bucaramanga inicia el nuevo semestre respaldado por las buenas sensaciones que dejó el cierre del 2025 y por la continuidad de su entrenador, Leonel Álvarez, quien optó por seguir al frente del proyecto pese a recibir ofertas de otros clubes.

Al frente estará Millonarios, un rival que no atraviesa su mejor momento deportivo, pero que mantiene intacto su peso histórico y popular en el fútbol colombiano. El cruce en el estadio Américo Montanini aparece como una primera prueba exigente para ambos equipos y una medición temprana de sus aspiraciones en el campeonato.

Bucaramanga vs Millonarios FC: Dónde Ver HOY EN VIVO y Online

Partido: Atlético Bucaramanga vs Millonarios

Atlético Bucaramanga vs Millonarios Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Sábado 17 de enero de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga

Américo Montanini de Bucaramanga Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 | Jornada 1

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 | Jornada 1 Árbitro: Jairo Mayorga

Jairo Mayorga Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Bucaramanga inicia el 2026 con cambios y ambición

Atlético Bucaramanga comienza su camino en la Liga BetPlay 2026 con ajustes importantes en su plantilla. Una de las salidas más sensibles fue la de Carlos Henao, jugador emblemático que hizo parte del equipo campeón en el único título del club en el fútbol profesional colombiano, cerrando así un ciclo significativo para la institución.

En materia de refuerzos, el conjunto santandereano apostó por el delantero Brandon Caicedo, llamado a darle mayor peso ofensivo al equipo, y por el defensor central Martín Rea, quien llega con la misión de fortalecer la zona posterior. Ambos aparecen como piezas clave dentro del nuevo proyecto liderado por Leonel Álvarez.

Millonarios, con renovación y necesidad de respuesta

Del otro lado, Millonarios afronta el debut liguero con un mercado de pases activo. El equipo bogotano incorporó siete refuerzos para el primer semestre del año, buscando renovar energías y corregir falencias mostradas en el cierre del 2025.

No obstante, también sufrió bajas importantes, entre ellas la salida de Juan Pablo Vargas, uno de los futbolistas más regulares del esquema azul en temporadas recientes. El reto para el cuerpo técnico será ensamblar rápidamente las nuevas piezas y encontrar solidez colectiva desde el arranque del torneo.

Leonel Álvarez y un mensaje claro a la hinchada

Previo al estreno, Leonel Álvarez se mostró ilusionado con el inicio de una nueva temporada y dejó un mensaje contundente sobre las aspiraciones del Bucaramanga. El técnico destacó la calidad del plantel y la mentalidad competitiva del grupo.

“Este equipo no se va a rendir en ningún lado, vamos a generar fútbol y vamos hasta el final, por esta hinchada que se lo merece. Tenemos un grupo de jugadores muy bueno, tenemos un equipazo”, afirmó el estratega antioqueño, dejando claro el compromiso con la afición leoparda.

Antecedente reciente entre Bucaramanga y Millonarios

El último enfrentamiento entre Bucaramanga y Millonarios se disputó el 21 de octubre de 2025 en el estadio El Campín. En aquella ocasión, el compromiso terminó igualado 1-1, un resultado que reflejó paridad y que sirve como referencia inmediata para este nuevo cruce en Santander.

El duelo en el Américo Montanini no solo marca el inicio oficial del campeonato para ambos clubes, sino que también representa una primera medición real de dos equipos con cambios, objetivos definidos y la necesidad de empezar sumando en la Liga BetPlay Dimayor 2026.