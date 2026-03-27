En el estadio Américo Montanini de Bucaramanga se verán las caras dos equipos urgidos en esta jornada de la Liga BetPlay. El conjunto local ha tenido un bajón en su rendimiento y necesita una victoria que lo devuelva a la pelea por meterse entre los ocho mejores del campeonato. Por su parte, Independiente Santa Fe llega sin margen de error: cualquier resultado distinto al triunfo podría dejarlo prácticamente fuera de la lucha por la clasificación. Se viene una intensa noche de viernes con mucho en juego.

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Partido: Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe

Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026

Viernes 27 de marzo de 2026 Hora: 8:10 p.m.

8:10 p.m. Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga

Américo Montanini de Bucaramanga Árbitro: Jhon Ospina

Jhon Ospina Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 14

Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 14 Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

Win Sports Básico y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Bucaramanga, ante un punto de inflexión

El compromiso aparece como determinante para Atlético Bucaramanga, que necesita reaccionar tras su reciente caída en Barranquilla. El equipo dirigido por Leonel Álvarez busca reencontrarse con su mejor versión y volver a meterse en el grupo de los ocho clasificados.

Pensando en este duelo clave, el cuerpo técnico ha movido fichas y presenta novedades importantes en la convocatoria. El objetivo es claro: refrescar la nómina y encontrar soluciones en sectores donde el rendimiento ha bajado.

Regresos que ilusionan en el ‘auriverde’

Para este partido, Bucaramanga recupera tres piezas importantes: Freddy Hinestroza, Israel Alba y Gleyfer Medina vuelven a estar disponibles, lo que amplía las opciones tácticas del equipo.

En especial, el regreso de Hinestroza genera expectativa, ya que puede aportar desequilibrio por las bandas, uno de los aspectos que más ha preocupado en los últimos encuentros. Su capacidad para encarar y generar juego ofensivo puede ser clave en un partido que exige protagonismo.

Ajustes y ausencias en la convocatoria

Así como hay buenas noticias, también se presentan cambios en la nómina. Brandon Caicedo y Carlos de las Salas no hacen parte del grupo para este compromiso, en decisiones que responden a ajustes tácticos y a la necesidad de encontrar nuevas variantes.

Estos movimientos evidencian la intención de Leonel Álvarez de darle un giro al equipo y recuperar la competitividad en un momento decisivo del campeonato.

Santa Fe, obligado a ganar

Del otro lado, Independiente Santa Fe afronta el partido con máxima presión. El equipo capitalino sabe que necesita sumar de a tres para mantenerse con opciones reales de clasificación, lo que anticipa un planteamiento ambicioso en territorio santandereano.

La urgencia del visitante se convierte en un factor adicional para el desarrollo del juego, ya que no puede especular y deberá asumir riesgos en busca del resultado.

Duelo directo por seguir con vida

El enfrentamiento entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe no es un partido más. Es un duelo directo entre dos equipos que pelean por mantenerse en la conversación de la Liga BetPlay.

Con necesidades similares y realidades apremiantes, el encuentro promete intensidad, emociones y un alto grado de tensión competitiva. Una verdadera final anticipada en la lucha por un lugar entre los ocho.