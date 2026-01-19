El nombre de Yeison Guzmán quedó ligado a la historia del América de Cali desde su primer partido oficial. En el día de su debut, el mediocampista ofensivo respondió con un doblete que no solo fue decisivo para la victoria ante Internacional de Bogotá, sino que lo ubicó de inmediato en una lista reservada para muy pocos jugadores en casi un siglo de vida del club.

No se trató únicamente de un buen estreno. Fue una presentación que activó un dato histórico, compartido por @TuPielRoja, y que dimensiona el impacto del nuevo refuerzo escarlata. En 98 años de historia, solo diez futbolistas lograron marcar dos goles en su debut con los Diablos Rojos. Guzmán ya es uno de ellos.

Yeison Guzmán y un debut que cambió expectativas

Desde que fue confirmado como fichaje, Yeison Guzmán llegó señalado como uno de los refuerzos llamados a marcar diferencia. Su estreno confirmó rápidamente esa expectativa. Con personalidad, participación constante y llegada al área, asumió el protagonismo desde los primeros minutos.

El doblete ante Internacional de Bogotá reflejó algo más que eficacia. Mostró lectura de juego, capacidad para aparecer en el momento justo y una adaptación inmediata al ritmo del equipo. No es común que un futbolista impacte así en su primer partido oficial, y mucho menos en un club con la exigencia histórica del América de Cali.

El doblete de Yeison Guzmán en el debut con América de Cali

Marcar dos goles en el debut es una rareza en el fútbol, especialmente en instituciones con tradición y presión. En el caso del América, ese logro adquiere un peso mayor por el volumen de partidos disputados a lo largo de casi un siglo.

El aporte goleador de Guzmán fue clave para asegurar la victoria del equipo y para enviar un mensaje claro: el refuerzo llegó listo para competir. El debut no fue un trámite ni una adaptación progresiva; fue una irrupción directa en el marcador y en la narrativa del club.

El registro exclusivo que alcanzó Yeison Guzmán en América de Cali

El dato que convierte el estreno de Guzmán en un hecho histórico es contundente. En 98 años de historia del América de Cali, solo 10 jugadores lograron marcar dos goles en su primer partido oficial con el club. Con su actuación en 2026, Guzmán se sumó a una lista tan corta como selecta.

El registro, difundido por TuPielRoja, confirma que no se trata de una estadística común ni reciente. Es una gesta que atraviesa generaciones y épocas muy distintas del fútbol.

Los únicos que lograron dos goles en su debut con América de Cali

La lista de futbolistas que consiguieron este registro exclusivo es la siguiente:

Félix Castillo (PER) – 1950 José de León (URU) – 1951 Benito Cejas (ARG) – 1960 Gilberto Cuero (COL) – 1966 Agapito Sánchez (PAR) – 1967 Roque Raúl Alfaro (ARG) – 1981 Ricardo Gareca (ARG) – 1985 Javier Ferreira (PAR) – 1993 Gustavo Torres (COL) – 2021 Yeison Guzmán (COL) – 2026

Entre un nombre y otro hay lapsos de varios años, incluso décadas, lo que evidencia lo difícil que es repetir esta gesta en el América de Cali.

El valor simbólico de un estreno así en América de Cali

Debutar con doblete en un club como América de Cali tiene un valor simbólico fuerte. No solo por la historia, sino por la exigencia permanente de resultados y protagonismo. Guzmán no necesitó tiempo para entender ese contexto: lo asumió y respondió en el campo.

Para la hinchada y el entorno del club, este tipo de debut fortalece la conexión inicial con el jugador. El estreno se convierte en una referencia y eleva el nivel de ilusión alrededor de su rol dentro del equipo.

Un respaldo temprano al proyecto deportivo escarlata

Desde lo colectivo, el estreno de Guzmán también representa un respaldo al proyecto deportivo. El cuerpo técnico apostó por su fichaje como pieza clave en la generación ofensiva, y el resultado inmediato valida esa decisión.

Anotar dos goles en el debut reduce el margen de duda, acelera la integración al sistema y permite que el equipo construya confianza alrededor de un jugador llamado a ser protagonista durante el semestre.

Yeison Guzmán y un comienzo que ya quedó en la historia escarlata

Más allá de lo que venga en el futuro, el debut de Yeison Guzmán ya quedó inscrito en la historia del América de Cali. No todos los estrenos trascienden el resultado de un partido; algunos se convierten en datos que atraviesan generaciones.

El doblete ante Internacional de Bogotá lo metió en un registro exclusivo, reservado para muy pocos en casi un siglo. Fue un estreno estelar, de esos que no pasan desapercibidos y que confirman que su historia con los Diablos Rojos empezó con una marca difícil de igualar.