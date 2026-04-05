América de Cali sufrió un tropiezo importante en la Liga BetPlay al caer en condición de visitante frente a Cúcuta Deportivo. El equipo escarlata disputó el partido correspondiente a la Fecha 16 en el estadio General Santander y terminó derrotado por 2-0 en un compromiso que impacta directamente en su posición dentro de la tabla.

El resultado dejó al conjunto dirigido por David González con 24 puntos en el campeonato y dentro de una zona de clasificación que sigue siendo muy ajustada. Con apenas 4 partidos por disputar en la fase del Todos contra Todos, el panorama del equipo se define entre mantener su lugar en el grupo de los ocho mejores y asegurar su presencia en los playoffs.

Cúcuta vs América de Cali: derrota escarlata en el estadio General Santander

El compromiso en Cúcuta representaba una oportunidad para que América de Cali siguiera sumando en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Sin embargo, el equipo local aprovechó sus oportunidades y terminó imponiéndose en el marcador.

Los goles del encuentro fueron obra de Jaime Peralta y Léider Berdugo, quienes marcaron los tantos que le dieron la victoria al Cúcuta Deportivo. El resultado final fue 2-0 a favor del equipo motilón, un marcador que significó un freno para el equipo escarlata en su intención de acercarse a los primeros lugares del campeonato.

A pesar de la derrota, el registro general del América en el torneo sigue mostrando una campaña competitiva. Este resultado representa la tercera derrota del equipo en 15 partidos disputados en el campeonato.

Cómo quedó América de Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay en la Fecha 16

Tras la caída frente a Cúcuta Deportivo, América de Cali quedó ubicado en la sexta posición de la tabla de la Liga BetPlay. El equipo suma 24 puntos en lo que va del torneo, una cifra que lo mantiene dentro de la zona de clasificación a los playoffs.

Sin embargo, la tabla sigue siendo muy apretada. América tiene apenas dos puntos de ventaja sobre el octavo lugar, lo que significa que cualquier resultado en las próximas jornadas puede modificar el panorama del equipo en la clasificación.

Este contexto convierte los partidos restantes en compromisos decisivos para el objetivo de mantenerse dentro del grupo de los ocho mejores del campeonato.

Los 4 partidos le quedan a América de Cali en la Liga BetPlay

Tras la disputa de la Fecha 16, el calendario del América de Cali en la Liga BetPlay entra en su tramo final. El equipo escarlata tiene cuatro partidos restantes en la fase del Todos contra Todos, encuentros que definirán su lugar en la tabla y su acceso a los playoffs. Estos compromisos incluyen duelos en casa y partidos como visitante, varios de ellos ante rivales que también pelean por posiciones importantes en la clasificación. El rendimiento del equipo en estos cuatro encuentros será clave para cerrar la fase regular con éxito.

Los partidos que le quedan a América de Cali como local

América de Cali disputará dos partidos más en el estadio Pascual Guerrero antes de finalizar la fase regular del campeonato. Los partidos que América jugará en casa son:

Millonarios (Fecha 17)

Deportivo Pereira (Fecha 19)

Los partidos que le quedan a América de Cali como visitante

Además de los compromisos en casa, el equipo dirigido por David González tendrá dos salidas más como visitante en lo que resta del campeonato. Estos encuentros serán:

Fortaleza (Fecha 5)

Deportivo Cali (Fecha 18).

El panorama de América de Cali en la recta final de la Liga BetPlay

Con 4 partidos por disputar y una ventaja mínima sobre el octavo lugar de la tabla, América de Cali entra en la fase decisiva del campeonato. El equipo escarlata necesita sumar puntos en esta recta final para consolidar su lugar entre los ocho mejores y asegurar su presencia en los playoffs.

El calendario incluye rivales exigentes y partidos con alto nivel de competencia, lo que obliga al equipo a mantener su nivel y recuperar terreno después de la derrota en Cúcuta. La campaña del América de Cali en la Liga BetPlay ha sido competitiva, con solo tres derrotas en 15 partidos, pero el desenlace del Todos contra Todos dependerá de su capacidad para responder en los encuentros restantes y mantener su lugar en la zona de clasificación.

Preguntas frecuentes sobre América de Cali y el resultado en Cúcuta por la Liga BetPlay

¿En qué posición quedó América de Cali tras perder con Cúcuta?

El equipo escarlata quedó en la sexta posición de la tabla con 24 puntos tras 15 partidos disputados. Aunque sigue dentro de los ocho clasificados a los cuadrangulares, la diferencia con el octavo es de apenas dos puntos.

¿Cuántos partidos le faltan a América de Cali en el Todos contra Todos de la la Liga BetPlay?

A América le restan cuatro partidos en la fase del Todos contra Todos. En esos encuentros buscará sumar los puntos necesarios para mantenerse dentro del grupo de los ocho mejores y asegurar su clasificación a los cuadrangulares.

¿Qué partidos le quedan a América de Cali como local?

El equipo dirigido por David González tendrá dos compromisos en el Pascual Guerrero. Recibirá a Millonarios en la Fecha 17 y posteriormente a Deportivo Pereira en la Fecha 19, dos juegos clave para su clasificación.

¿Y qué partidos le faltan a América de Cali como visitante?

América aún debe disputar dos partidos fuera de casa. Visitará a Fortaleza y luego afrontará el clásico vallecaucano ante Deportivo Cali, encuentros que pueden ser determinantes para su posición final en la tabla.