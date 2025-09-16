La situación en América de Cali es delicada, pues el equipo está hundido en el último lugar de la Liga BetPlay y vive un distanciamiento profundo entre su hinchada, directivos y jugadores. Este martes recibirá en el estadio Pascual Guerrero al Atlético Bucaramanga en partido aplazado de la Jornada 2, que originalmente no pudo disputarse por la participación de ambos equipos en competencias internacionales. Los Búcaros llegan tranquilos y con la ilusión de sumar una victoria que los dejaría como líderes absolutos del certamen.

América vs Bucaramanga: horario y Dónde Ver hoy EN VIVO

Partido: América vs Atlético Bucaramanga

América vs Atlético Bucaramanga Fecha: Martes 16 de septiembre de 2025

Martes 16 de septiembre de 2025 Hora: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Certamen: Liga BetPlay Dimayor – Aplazado Jornada 2

Liga BetPlay Dimayor – Aplazado Jornada 2 Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Pascual Guerrero de Cali Árbitro: Carlos Márquez Ortega

Carlos Márquez Ortega Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

América de Cali, urgido de resultados

El América de Cali busca recuperar el terreno perdido en la Liga y empezar a sumar de a tres puntos para acercarse al grupo de los ocho. Bajo la dirección de David González, el cuadro escarlata ocupa el último lugar del campeonato con apenas 6 unidades en 9 partidos jugados. Su balance es de una victoria, tres empates y cinco derrotas, con una diferencia de gol de -4 y un rendimiento del 22,22%.

El mal momento deportivo se suma al distanciamiento con su hinchada, que no oculta la inconformidad por la falta de resultados y exige respuestas inmediatas tanto al cuerpo técnico como a la dirigencia.

Bucaramanga busca ser líder de la Liga BetPlay

En contraste, el Atlético Bucaramanga atraviesa un presente positivo en la Liga BetPlay 2025-II. Actualmente es tercero con 20 puntos y +9 en la diferencia de gol. Su rendimiento es del 66,67%, producto de 6 triunfos, 2 empates y solo 2 derrotas.

Si el conjunto santandereano gana en el Pascual Guerrero, se convertirá en líder absoluto del torneo, superando a Junior y Fortaleza CEIF. Además, el equipo dirigido por Leonel Álvarez acumula cinco partidos de invicto en el campeonato.

Sin embargo, los escarlatas ya lo sorprendieron recientemente en la Copa Colombia 2025, eliminándolo en octavos de final con un global de 2-1 a favor del América.

Posible formación del Bucaramanga

El Leopardo presenta bajas sensibles para este compromiso debido a lesiones y sanciones. Entre los ausentes figuran Bayron Duarte, Juan Camilo Mosquera y Luciano Pons, además de Félix Charrupí, quien debe cumplir una fecha de suspensión.

Con estas ausencias, la formación probable sería:

Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Jéfferson Mena, Carlos Henao, Carlos de las Salas; Gustavo Charrupí, Aldair Zárate, Faber Gil, Kevin Londoño, Fabián Sambueza; y Gleyfer Medina.