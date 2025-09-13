Millonarios sigue mostrando una clara mejoría desde la llegada de Hernán Torres al banquillo.. El equipo bogotano afronta un duelo directo ante Alianza FC, rival que también busca meterse entre los ocho clasificados de la Liga BetPlay. En el estadio Armando Maestre Pavajeau se espera un gran ambiente con amplia presencia de hinchas azules, por lo que los capitalinos no se sentirán visitantes en la capital vallenata.

Televisión y Streaming para Alianza Valledupar vs Millonarios: Dónde Ver HOY

Partido: Alianza FC vs Millonarios FC

Alianza FC vs Millonarios FC Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Sábado 13 de septiembre de 2025 Hora: 4:10 p.m. CO

4:10 p.m. CO Evento: Liga BetPlay Dimayor 2025 – Jornada 11

Liga BetPlay Dimayor 2025 – Jornada 11 Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar

Armando Maestre Pavajeau de Valledupar Árbitro: Jairo Mayorga Londoño (Tolima)

Jairo Mayorga Londoño (Tolima) Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Millonarios busca seguir en racha positiva

El conjunto embajador llega motivado tras encadenar cuatro partidos sin derrotas en la Liga BetPlay. La recuperación ha sido notoria desde el arribo de Hernán Torres, quien ha devuelto orden y confianza al plantel. En esta convocatoria, Millonarios presentó bajas como las de Juan Carlos Pereira, Álex Castro y Danovis Banguero, pero recuperó piezas clave como Juan Pablo Vargas y jóvenes que buscan protagonismo como Cristian Cañozales y Jhoan Hernández.

El gran objetivo de los azules es sumar en Valledupar para seguir escalando posiciones en la tabla, donde actualmente ocupan el puesto 11 con 11 puntos, a solo uno de su rival de turno.

Alianza Valledupar y su necesidad de reacción

El cuadro vallenato llega golpeado tras la goleada sufrida ante Santa Fe en la Copa BetPlay y la derrota contra Bucaramanga en la última jornada liguera. Sin embargo, el equipo de Hubert Bodhert mantiene intactas sus posibilidades de clasificación, pues se ubica décimo con 12 puntos, apenas a una casilla del grupo de los ocho.

El DT ha resaltado la importancia de este duelo: “Es una final más que vamos a jugar acá en casa”, aseguró Bodhert, confiando en el respaldo de su afición y el buen rendimiento como local.

Posibles formaciones

Alianza Valledupar: Juan Chaverra; Kalazán Suárez, Pedro Franco, Kevin Moreno, Yilson Rosales; Jair Castillo, Luis Pérez; Jesús Muñoz, Rubén Manjarrés, Edwin Torres; Carlos Lucumí.

DT: Hubert Bodhert.

Millonarios: Diego Novoa; Danovis Banguero, Jorge Arias, Sergio Mosquera, Samuel Martín; Jorge Hurtado, Stiven Vega, Nicolás Arévalo; Alex Castro, Santiago Giordana, Beckham Castro.

DT: Hernán Torres.