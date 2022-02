Agónico triunfo del Once Caldas ante el Junior

Once Caldas aprovechó la pelota quieta y en un flojo partido, le ganó al Junior de Barranquilla en Manizales.

El primer tiempo del partido tuvo varias tensiones desde el inicio, pues aún el cronometro no marcaba el primer minuto y ya el árbitro Wilmar Roldan había sido llamado por sus compañeros del VAR, quienes revisaron una fuerte entrada por parte de Marlon Pidrahita quien fue el primero en recibir una tarjeta amarilla. La jugada dejó varios comentarios, algunos aficionados comentaron que debió ser roja.

La primera parte del encuentro no tuvo emociones en cuanto al fútbol, Once Caldas no atacó al Junior y el equipo visitante se vio muy cómodo con el empate, lo que provocó un juego llenó de fricciones y varias faltas, doce en total. Dannovi Quiñones fue el segundo amonestado para el Once Caldas y por el lado del Junior, Didier Moreno fue el que tuvo amarilla.

En la segunda parte el juego no cambió, los dos equipos mostraron lo mismo y ninguno cambió su forma de jugar. Pero Brayan Córboba tuvo la oportunidad de cabecear y anotar el gol del triunfo para el Once Caldas luego de los errores defensivos del Junior, que no supo defender en la pelota quieta.

Junior completó su tercera derrota en condición de visitante en esta Liga BetPlay. El equipo tiburón quedó en la séptima posición con 9 puntos, mientras que Once Caldas se ubica en el tercer puesto con 11.