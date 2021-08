Yonatan Murillo, de Patriotas al sueño de la Selección Colombia

Para Yonatan Murillo el llamado de Reinaldo Rueda al morficiclo de la Selección Colombia es el inicio de un sueño. El entrenador vallecaucano lo convocó por primera vez para los días de preparación que adelantará en Bogotá con futbolistas de la Liga BetPlay 2021-II.

El defensor de Patriotas Boyacá sabe que este tipo de oportunidades son perfectas para empezar a consolidarse en el combinado patrio, por eso, durante la conferencia de prensa en el primer día de concentración habló sobre lo que puede aportar.

“Últimamente estoy jugando más de central en Patriotas. El semestre pasado, por cuestión de lesiones, tuve que hacerlo de lateral. Pero me he ido consolidando de central por la izquierda. Ojalá que, si se me da la oportunidad, pueda estar donde el profe me requiera. Puedo brindar la posibilidad de jugar en las dos posiciones“, dijo.

La felicidad de alcanzar la Tricolor es innegable “Si estoy acá es porque Dios lo quiso y el profe vio cualidades en mí, muy agradecido con él. Vengo a aprender y a poner mis condiciones a disposición de la Selección. Es un sueño que tenemos todos los jugadores y hoy puedo cumplirlo. Ojalá estar acá me dé la posibilidad de estar en partidos oficiales con la Selección”, apuntó.

El zaguero tiene experiencia jugando en la altura con el conjunto boyacense, por lo que puede darle una mano al estratega para el duelo ante Bolivia, en La Paz. “En Tunja hay bastante altura. Me gusta mucho ganar los duelos. También manejo muy bien cuando debo ayudar a mi equipo en salida. Quiero aprender y conocer los conceptos del profe. Por qué no soñar estar ahí en ese partido de Eliminatorias”, expresó.

A sus 27 años la noticia lo tomó por sorpresa, pero considera que es el fruto de su esfuerzo. “Quise llamar a mis papás, pero la señal es complicada porque viven en un lugar retirado del Chocó. En ese momento estábamos fuera de la ciudad, así que llamé primero a mi hermano, a mi señora. Fue un momento de euforia y alegría, de pensar en todo lo que se ha pasado, es recompensa del fútbol”, concluyó.