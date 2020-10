Venezuela y Chile también pierden jugadores para enfrentar a la Selección Colombia

Después de confirmadas las primeras nóminas de convocados, tanto la Selección Colombia como las de Venezuela y Chile (sus rivales en el inicio de la Eliminatoria), han confirmado las salidas de algunos de esos futbolistas citados.

La Selección Colombia ya perdió la posibilidad de contar con Yairo Moreno (Club León), Matheus Uribe (FC Porto) y Luis Díaz (FC Porto). El primero de ellos se lesionó jugando en la jornada del fútbol mexicano. Los otros dos, según comunicado oficial, “están impedidos para asistir a la convocatoria debido al protocolo y regulaciones biosanitarias establecidas por las autoridades locales en Portugal, a las cuales deben regirse”.

De esa forma el DT Carlos Queiroz optó por convocar a Santiago Arias (Bayer Leverkusen), Víctor Cantillo (Corinthians) y Jhon Córdoba (Hertha BSC) para suplir sus salidas. Son cambios obligados para la Selección Colombia, que no es la única que ha tenido que hacerlos.

Las bajas en Venezuela para enfrentar a la Selección Colombia

En primera medida se confirmó que Salomón Rondón (Dalian Pro) y José Martínez (Philadelphia Union) son los futbolistas que habían sido citados por el DT José Peseiro y finalmente no estarán presentes en la jornada de Eliminatoria, ambos por decisiones de sus clubes de no cederlos.

Al respecto se manifestó el goleador Salomón Rondón en sus redes sociales, publicando una fotografía en la que besa el escudo de la Federación Venezolana de Fútbol: “Hoy me toca saberte lejos por razones ajenas a mi voluntad. El club al que pertenezco, el Dalian Pro, ha decidido no cederme a mi selección. Estamos viviendo momentos complicados en el mundo y lo entiendo, pero ni eso podrá cambiar el amor que siento por la camiseta nacional. Hice lo humanamente posible para ir, pero me toca asumir esta situación. Mantengo la misma ilusión de jugar en la selección que cuando niño. Seguiré trabajando y dando lo mejor de mí para ir a mi Vinotinto amada. Atte: El Gladiador”.

Las 6 bajas de Chile para enfrentar a la Selección Colombia

Gary Medel y Fabián Orellana son otros de los futbolistas que había convocado Reinaldo Rueda y que finalmente no podrán estar en el inicio de la Eliminatoria. Gary Medel, el capitán, sufrió una fuerte lesión jugando en Italia con Bologna FC. Presenta una rotura fibrilar en el gemelo de la pierna izquierda.

Al respecto escribió en su cuenta en Instagram: “Más triste que la CTM”. Él es el sexto futbolista de la Roja cuya ausencia para la doble fecha inicial de las Eliminatorias queda confirmada tras las bajas de Claudio Bravo, Erick Pulgar, Fabián Orellana, Guillermo Maripán y Andrés Vilches.