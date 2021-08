Un gol más para Alfredo Morelos en la Copa de Europa

Alfredo Morelos es habitual goleador en partidos de competencias europeas. Ha marcado en Champions y Europa League. Hoy lo hizo en la Copa de Europa en la que Rangers buscaba la clasificación a la fase de grupos. No pudo.

La escuadra escocesa en la que juega el atacante colombiano cayó eliminada de la competencia. Perdió los dos partidos ante Malmo FF. Había caído por 2-1 en la ida. Le quedaba la revancha. Oportunidad inmejorable para los dirigidos por Steven Gerrard. Bastaba con ganar 1-0 para avanzar y de eso empezó a encargarse el colombiano.

Alfredo Morelos fue titular y anotó a los 19 minutos tras pase de Ryan Kent. Primer gol para él en la temporada. Era uno muy importante. En ese momento estaba significando mucho. Infortunadamente para el elenco escocés después hubo remontada. El rival pasó a ganar con un par de tantos de Antonio-Mirko Colak y con eso llegó la eliminación de Rangers FC.

Para Alfredo Morelos se terminó la opción de jugar la fase de grupos de la Champions League 2021-22 con Rangers FC. Eso sí, engrosó sus cifras anotadoras. Ya son 30 los que tiene en competencias europeas. Marcó 4 con HJK Helsinki y suma 26 con la camiseta de Rangers FC. Su mejor temporada fue la 2019-20 en la que hizo 14 por Europa League.

First goal of the season for El Buffalo Morelos. 😤🐃

The Rangers star scores the aggregate equalizer versus Malmö FF as the team fights for the Champions League qualification.

pic.twitter.com/dg7sQ8tGOH

— Parceros United (@ParcerosUnited) August 10, 2021