Último trámite de Luis Díaz antes de empezar entrenamientos en Liverpool

Luego de los partidos con la Selección Colombia, Luis Díaz viajó a Europa pero no directamente a Liverpool. ¿Por qué estuvo en París?

Así se le vio junto a su esposa e hija. Varios hinchas de los Reds, expectantes por su llegada, se encargaron de compartir la imagen. El atacante guajiro estuvo en territorio parisino cumpliendo el último trámite que debe realizar para iniciar sus labores en la Inglaterra. Su presencia en Francia tiene que ver con el proceso de la visa que le permitirá ingresar al Reino Unido. Seguramente también asistió a una audiencia de permiso de trabajo.

Los medios de comunicación británicos especulan con que el hombre de la Selección Colombia pueda empezar los entrenamientos bajo el mando de Jürgen Klopp el próximo viernes. Siendo así, especulan con que pueda hacer su debut el domingo contra Cardiff City por la FA Cup. Está en óptimas condiciones. Fue titular con la Selección Colombia. Dependerá del DT que lo haga o no.

Podría ser muy pronto. Lo que sigue en el calendario de Liverpool FC es partido de la Premier League. Ese será ante Leicester City y está programado para el jueves 10 de febrero (2:45 p.m., hora en Colombia). Luis Díaz ya está inscrito en todas las competencias que tienen los Reds. Además del par ya mencionadas, están en la final de la EFL Cup (vs. Chelsea) y en octavos de final de la Champions (vs. Inter).

Luis Diaz and his wife in Paris tonight, ahead of their arrival into Liverpool tomorrow 🤩 pic.twitter.com/vtdTXdFSVz

— Watch LFC (@Watch_LFC) February 2, 2022