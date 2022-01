Luis Díaz al Liverpool: ¡Así se despidió del Porto!

Ahora que Luis Díaz es hombre de Liverpool FC, llegó la despedida de FC Porto. A través de su cuenta en Instagram les dedicó estas palabras.

Fueron un par de años y medio los que pasó el futbolista guajiro en el club portugués al que llegó desde Junior. En ese tiempo hizo parte de 3 títulos. Con Luis Díaz en el plantel ganaron una liga, una Copa y una Supercopa. Fue una temporada de ensueño. Aparte disputó un total de 125 partidos con su camiseta e hizo41 goles. ¡Un nivel impresionante!

El mensaje de Luis Díaz en su despedida de FC Porto

“FC Porto eres eterno para mí. A Dios gracias por traerme a un club que se convirtió en mi casa y la de mi familia. GRACIAS FC Porto, porque me llevo las mejores memorias de un Dragão repleto… el ruido, la emoción, el cariño y el apoyo incondicional, son sensaciones únicas que siempre recordaré! Gracias, Presidente, por la apuesta en mí. Gracias, Míster, por lo que he aprendido. Gracias a mis compañeros, porque en el fútbol nada se puede solo. Gracias a la hinchada que siempre me alentó. A la ciudad de Porto por haberme recibido y por haber recibido mi regalo más grande, mi hija Roma, es y será la casa de mi familia. Gracias a mi esposa, mis padres y mi familia por ser el pilar que me ha sostenido estos años, a mi equipo de trabajo y todas las personas que creyeron en mí. Gracias. Me siento un dragón más y los llevaré en mi corazón azul y blanco”.