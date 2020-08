Bastante se ha hablado del futuro deportivo de Juan Fernando Quintero. Mientras públicamente se conoce que sigue entrenándose en River Plate y hay opciones del exterior para él, todo parece ya estar definido según contó el Tino Asprilla.

Así lo dijo en Blu Radio. Hablando en Blog Deportivo, programa en el que es panelista, reveló una charla que tuvo con Juan Fernando Quintero recientemente y por la cual asegura tener información importante sobre lo que pasará en los próximos días con la carrera del mediocampista de la Selección Colombia.

“Juan Fernando Quintero el viernes se va para Miami de vacaciones. No va a entrenar más con River. Anoche hablé con él, me llamó por videollamada. Estuvimos hablando y me dijo que iba a hablar con el técnico (Marcelo Gallardo) para pedirle que lo dejara ir”, contó el Tino Asprilla.

Más de lo que Juan Fernando Quintero le habría dicho al Tino Asprilla

“Es más, a él el contrato en China ya se lo empezaron a pagar”, dijo. Resulta curioso que sea de tal forma, ya que ninguna de las partes lo ha manifestado públicamente. Es más, el futbolista continúa en Argentina entrenándose en River Plate a la espera de una definición. Eso sí, el Tino Asprilla dijo haber tenido una charla exclusiva en la que conoció tales detalles.

Y agregó: “Lo de Catar o lo de Arabia ni lo miró. Él va a la China porque él es muy amigo del dueño de ese equipo (Shenzhen FC). Inclusive, en el 2018 ese equipo lo quería, pero Juan Fernando Quintero no se fue por amor a la camiseta. Hace dos años vienen detrás de él y esta vez sí se va a ir”, concluyó.

Shenzhen FC es el equipo chino que pretende a Juan Fernando Quintero

Es una escuadra que hace un par de años ascendió a Primera División. Pertenece al Kaisa Group y ahora tiene a Jordi Cruyff como DT tras la salida reciente de Roberto Donadoni. Fue creado en enero de 1994 y en su plantel cuenta con el exgoleador de Deportivo Cali, Hárold Preciado.

Fue campeón de liga en 2004 con el nombre Shenzhen Jianlibao. Ese año también jugó la final de la Copa de China. Viene de una temporada en la que ocupó el puesto 15 de la tabla (el penúltimo). En la campaña 2020 ya jugó 5 partidos oficiales y solo ganó 1. Está en el penúltimo puesto del Grupo A.