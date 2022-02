Lo vieron ante el Inter y titularon: “Luis Díaz es especial”

Luis Díaz jugó 30 minutos ante el Inter en la Champions League y eso bastó para que prensa en Inglaterra usara tal calificativo con él.

Sucedió en Express Sport. El diario deportivo del famoso Daily Express resaltó el trabajo de Luis Díaz en el poco tiempo que estuvo en cancha. Nuevamente empezó en la suplencia. Entró para la última media hora y fue clave. No necesitó marcar ni asistir para serlo. Se destacó de todas maneras y eso lo notaron en las reseñas del resultado.

“Luis Díaz es especial. Solo se tomó unos minutos después de entrar para darle vida a este juego en un sentido de ataque para el Liverpool, que realmente no parecía tener ganas de anotar.

Su agudeza con el balón y su habilidad para driblar hacia adentro o hacia afuera fue la chispa que necesitaban los Rojos después de verse contundentes en el último tercio de la primera mitad.

A Sadio Mané no le gustó salir a la hora marcada, pero no había mucho que pudiera decir en respuesta a la decisión de Klopp. Podría decirse que el colombiano hizo más en sus primeros 10 minutos en el campo que él en toda la noche.

Su conexión con Andy Robertson en el flanco izquierdo parece ser natural y, aunque hay espacio para un mayor entendimiento, la pareja parece haber fraguado admirablemente en tan poco tiempo”.

Liverpool beat Inter – THINGS WE LEARNED: Luis Diaz is special, duo not untouchable and Klopp's genius at subs https://t.co/8wpB92zRaL

— Express Sport (@DExpress_Sport) February 16, 2022