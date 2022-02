Michael Owen también se impresiona con Luis Díaz en Liverpool: “Jugador brillante”

Uno de los ídolos recientes en Liverpool FC, Michael Owen, se ha maravillado con lo que ha visto de Luis Díaz en el equipo. “Estábamos babeando por él”, dijo esta vez.

Sucedió durante el partido que Liverpool FC le ganó a Leicester con el colombiano en la titular. Ese juego fue seguido por Michael Owen a través de BT Sport. Allí estuvo como panelista. Por lo que vio de Luis Díaz, llegaron los elogios. Hoy en día son comunes entre la afición de los Reds y él hace parte de ese grupo. Allí inició su carrera. Tiene un sentimiento especial hacia el club.

Lo que dijo Michael Owen de Luis Díaz

El inglés argumentó que Luis Díaz se adapta al estilo de juego del Liverpool “como anillo al dedo” y por eso destaca lo que más admiró de su actuación. “Estábamos babeando por él”, dijo Owen a BT Sport. “No me malinterpreten. No ha hecho nada en particular en lo que pienses, ‘wow, ha creado una oportunidad increíble’, pero me encanta su agudeza. Se ve rápido, se ve vivo, parece que presiona la pelota, no le importa correr hacia los jugadores y vencerlos. Creo que parece un jugador del Liverpool de toda la vida. Realmente parece que va a encajar en este equipo como un guante”.

Finalmente y a manera de conclusión, el exjugador de Real Madrid, Manchester United y la Selección de Inglaterra, cerró diciendo que Luis Díaz es un “jugador brillante. Ya en la breve aparición fugaz hasta ahora, parece que le queda bien esa camisa roja”.