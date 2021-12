¡Lo que dijo y sus disculpas públicas para William Tesillo!

Por todo lo que generó su comentario, el periodista eligió escribirle esta carta a William Tesillo.

Raúl Pérez, comentarista en TUDN (México), fue el protagonista de esta historia. Sucedió durante el partido de ida de las semifinales en la Liga MX. Lo jugaron Tigres y el Club León. William Tesillo fue titular con los segundos. Allí juega siempre. Es de los futbolistas más destacados que tiene el plantel.

¿Qué dijo Raúl Pérez de William Tesillo?

Sus palabras desacertadas y por las que recibió un sinfín de críticas se dieron luego de que el colombiano recibiera algunos balonazos: “Los moretones no se le van a ver, pero William Tesillo ya debe tener muchos en el cuerpo”, dijo. El comentario fue tomado como racista por varios seguidores del futbolista y del narrador.

Así que él decidió usar sus redes sociales para disculparse a través de una carta para el hombre de la Selección Colombia: “A William Tesillo, a su familia, sus compañeros de equipo y a todas las personas que pude haber ofendido con un comentario durante la transmisión de ayer, les ofrezco una sincera disculpa”, escribió.

Y agregó: “A lo largo de mis 31 años de carrera me he comportado con absoluto profesionalismo, entrega y respeto por este deporte que amamos y debe seguir siendo ejemplar para todos. Lo que expresé no tenía la intención con la que fue interpretado. Reconozco mi descuido y reitero mi más sentida disculpa”, concluyó.