¿Quién dice que Luis Díaz es el “Cristiano Ronaldo colombiano”?

¡Ya va en eso el rumor que une a Luis Díaz con Liverpool FC en Inglaterra!

Allí fue la revista Four Four Two la que hizo tal mención al hablar del futbolista guajiro de la Selección Colombia. Mientras brilla con FC Porto y la Selección Colombia, mucho se habla de él a diario en la prensa británica. Se insiste en la posibilidad de que rápidamente pase a jugar con los Reds dirigidos por Jürgen Klopp.

“Cristiano Ronaldo colombiano”

Así lo publicó Four Four Two este 1 de diciembre. Es más, en el titular agregó: “se incorporará en enero”. Esa posibilidad existe por una razón puntual en la que se viene insistiendo, más allá de las cualidades futbolísticas que tiene Luis Díaz: desde el 9 de enero se jugará la Copa Africana de Naciones y entonces en ese tiempo Liverpool FC dejará de contar con Mohamed Salah y Sadio Mané, quienes se irán a disputarla.

“Por eso tienen en la mira a Díaz, estrella del Porto. Necesitan refuerzos”, agrega FourFourTwo sobre la posibilidad de que Liverpool FC haga el fichaje del futbolista que en su carrera ya pasó por Barranquilla FC, Junior y FC Porto. ¿Se suma un nuevo club? Aparentemente está la posibilidad de que sea nada menos que Liverpool FC.

Más de FourFourTwo sobre Luis Díaz

“El colombiano es un zurdo astuto y directo, que corta hacia adentro con el pie derecho para hacer jugadas en dirección a puerta. En el sistema de Klopp, esto es competencia de Diogo Jota o Mané, pero para ser realistas, podría ser que Luis Díaz juegue en cualquiera de las posiciones de ataque”.

“Klopp está buscando formas de revitalizar al equipo manteniendo el núcleo y, aunque muchos jugadores han firmado nuevos acuerdos el año pasado, el alemán puede querer rejuvenecer esta posición clave para mantenerla fresca”, finalizó.