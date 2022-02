¡La canción de los hinchas de Liverpool para Luis Díaz!

Bastante rápido la afición de Liverpool ha arropado a Luis Díaz. Cayó muy bien. ¡Ya hay un grupo de fanáticos que le tienen canción!

Al colombiano que llegó al club desde FC Porto y al que mucho ha elogiado el DT Jürgen Klopp, lo quieren bastante. Llegó con muy buenos antecedentes. También ha demostrado un altísimo nivel en sus dos primeros partidos. Así que ya varios le cantan. Tiene una canción particular que ha sido compartida por la cuenta en TikTok @abossnight y replicada en diversas redes sociales.

Así le cantan a Luis Díaz los fanáticos de Liverpool FC

“Ooooh, Luis Díaz, Ooooh, Luis Díaz, we signed the lad from FC Porto. When he scores he dances with Diogo! He play’s with Sané, Salah and Firmino. Oh Luis Díaz send us f*ckin’ loco!”

Traducción:

“Ooooh, Luis Díaz, Ooooh, Luis Díaz. Fichamos al muchacho del FC Porto. ¡Cuando anota, baila con Diogo! Juega con Sané, Salah y Firmino ¡Ay, Luis Díaz, mándanos jodidamente locos!”

Ese tipo de cosas las empezó a generar el jugador de la Selección Colombia muy rápido en el cuadro de Anfield Road. Apenas completa un par de partidos con el equipo. El tercero al que fue citado lo vivió desde la suplencia. Ahora alista el duelo de la Champions League ante Inter de Milán. Más allá de haber jugado la fase de grupos con FC Porto, está habilitado para continuar en la competencia con los Reds.