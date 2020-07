¿José Mourinho pide el fichaje de Luis Díaz en Tottenham?

La versión que relaciona a Luis Díaz con un interés del equipo de la Premier League continúa creciendo. Diferentes medios de comunicación en Inglaterra hacen eco, citando la publicación del Diario Record (Portugal) que, a su vez, se refiere a un rumor en redes sociales.

Según esa, Tottenham Hotspur está interesado en el fichaje de Luis Díaz. Lo publicó Pasión Tiburona, una cuenta en Twitter dedicada a la información de Junior de Barranquilla y sus exjugadores. De lo que allí se dijo se basaron The Sun y la BBC en Inglaterra, por ejemplo.

“Tottenham Hotspur de la Premier League estaría interesado en contar con los servicios de Luis Díaz. Aún no hay una propuesta firme sobre la mesa pero el jugador sería del agrado del DT José Mourinho”, publicó el 27 de julio.

Lo que ha dicho José Mourinho sobre fichajes para el Tottenham

El equipo acaba de terminar una temporada de pocos objetivos cumplidos. Terminó sexto en la Premier League. Es decir que no estará en Champions League (sí en la Europa League) y eso redujo sus posibilidades en el mercado de fichajes, aunque ya habría solicitado un préstamo al Banco de Inglaterra de 175 millones de libras (versión de The Sun).

Con eso se busca fortalecer el plantel. Cuando José Mourinho habló al respecto dijo: “¿He tenido garantías de que no necesitaré vender jugadores clave este verano? Sí. Habrá pequeños cambios: una gran revisión necesita mucho dinero. No creo que haya muchos clubes listos para comprar, comprar, comprar. Nosotros sabemos lo que podemos hacer y lo que no es posible hacer. No queremos vender nuestros jugadores importantes y eso es una limitación inmediata porque al no vender grandes jugadores tampoco tienes grandes ingresos. Así que vamos a estar muy equilibrados, pero nuevamente el objetivo es mejorar el equipo. Estoy totalmente convencido de que lo lograremos”.

Luis Díaz llegó al Porto en 7 millones de dólares

Tal cantidad de dinero la invirtió para comprar el 80% de sus derechos deportivos. El 20% restante sigue perteneciendo a Junior de Barranquilla. Ahora su valor en el mercado es más alto. Viene de cumplir una temporada en la que hizo parte del Porto campeón de la liga y que va también por la Copa.

Con todo eso, se especula con que su valor pasó a ser de no menos de 12 millones de euros. Tottenham Hotspur o el que lo quiera, debería negociar por no menos de tal cantidad. De momento el futbolista está concentrado en el cierre de la temporada con FC Porto. Luis Díaz se recupera de una lesión a días del juego definitivo ante Benfica.