James Rodríguez fue el más reciente invitado a The Locker Room, el programa de YouTube del exdefensor Rio Ferdinand. El mediocampista del Real Madrid se refirió a diversos temas: aseguró que “el fútbol de ahora es muy monótono” y que el encuentro en el que más le pegaron fue el del Mundial de Fútbol Brasil 2014, precisamente contra los locales, en el que Fernandinho y Paulinho “me dieron por todos sitios”. El cucuteño se sinceró acerca de su situación en el elenco Blanco y reiteró su deseo de cambiar de equipo.

Posibilidad de fichar con Manchester United en el 2014: “Hubo charlas. El representante mío (Jorge Mendes) tiene muy buena relación con el club. Como todo club grande uno sueña con poder llegar allá. El United es un club que yo vi siempre desde muy niño, con Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Paul Scholes y muchos jugadores de mucha calidad. Por qué no en ese año poder llegar allí, pero no se dio. Creía yo que tenía que ir a un club que no era mucho más grande, entonces fui a Francia, justo antes de la Copa del Mundo. El pensamiento mío era ir a la Copa del Mundo, hacer un buen torneo, hacer goles, estar en un buen nivel y de ahí poder ir a un club grande y se dio lo del Real Madrid”.

Presión que existe en Sudamérica, a diferencia de Inglaterra: “Pienso que hay mucha más. Colombia es un país de mucha pasión, en todas las Copa del Mundo hay mucha gente que es de Colombia. En cada campo hay 40 mil, fácil, en una Copa del Mundo. Cuando empecé la Copa del Mundo (de Brasil 2014), no fui con mucha presión. Quería hacer una muy buena Copa del Mundo, hacer un torneo de mucha calidad, hacer las cosas bien, entonces todo fue partido a partido. El primer partido fue bueno, hice gol y ahí dije: ‘Uff, puede ser que haga cosas buenas’. Así fue, partido a partido, llegamos hasta cuartos, que Colombia nunca había llegado. En cuartos nos tocó con Brasil, que fue algo duro. Ese día jugamos bien, pero quedamos afuera. Gané la Golden Boot, fue lindo. No fui con mucha presión de ‘yo quiero hacer goles, yo quiero hacer goles’. Fui tranquilo y disfrutando, que era lo que quería”.

La Selección Colombia: “Siempre le digo a la gente que tengo cerca que cuando me pongo la camiseta de Colombia siento como que infla, que tengo poderes. Quiero siempre jugar bien, ganar. Estoy desde los 20 años y en todos estos años hemos conseguidos cosas grandes con la ayuda de mis compañeros y estuvimos con un cuerpo técnico muy bueno. Hay jugadores que son buenos y con la camiseta de su país cuesta más, cuesta mucho, porque estamos jugando por un país, por mucha gente. Hay jugadores que piensan que no están fuertes de cabeza y cuesta más. Solo los que están preparados pueden sobresalir”.

Vestir la 10 en Real Madrid: “Fue un sueño grande, que siempre tuve. Llegar a donde han llegado grandes jugadores, de clase mundial. Llegué con una presión extra porque venía de hacer una buena Copa del Mundo y pensé: ‘Tengo que disfrutarlo, vivir el momento, hacer las cosas bien’. Di con un técnico súper top, Carlo Ancelotti, que sabe mucho, sabe cómo manejar grupos. Tuve total confianza de él, tuve un año espectacular: hice 17 goles y creo que 17 asistencias. Fue un año top. Cuando tienes mucha calidad, talento, sabes que en el día entrenas bien, comes bien, te cuidas, tienes gente que te está cuidando, es más fácil para ti ir al campo a hacer las cosas bien”.

Los DTs en el Merengue: “Los tres son muy buenas personas, buena gente. Todos saben lo que era Carlo, confió en mí. Con Rafa Benítez estuve poco tiempo porque a los cuatro meses ya estaba fuera y con Zinedine Zidane en la primera parte jugué poco. Obvio, cuando ganas cosas con unos jugadores, confías mucho en ellos, fue algo que pasó con él. De los tres técnicos aprendí cosas buenas, malas y con Zidane he jugado poco. Quisiera haberme ido con los últimos tres años aquí”.

Chance de actuar en otro conjunto español: “El verano pasado tenía una muy buena oferta de un club que no quiero decir nombre, pero tenía para ir porque sabía que no iba a jugar mucho aquí. Tenía para ir a este club y no me han dejado por distintos temas, prácticamente este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quise. Sabía que no iba a poder jugar mucho, pero bueno, acá estoy, aprendiendo cada día y esperemos que en el futuro pueda jugar más. Sé que tengo talento y calidad”.

A continuación, la entrevista completa de Rio Ferdinand a James Rodríguez: