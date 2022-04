Gustavo Alfaro: sin renovación en Ecuador, un posible retiro… ¿y Selección Colombia?

¿Realmente Gustavo Alfaro puede ser el próximo DT de la Selección Colombia? Ojo a los planes que tiene el argentino.

Los contó en entrevista hecha por TyC Sports. Él hace parte de la selección de Ecuador que clasificó a Catar 2022. Fue su entrenador de principio a fin. Cumplió un ciclo exitoso que lo tiene haciendo parte del Grupo A en la Copa del Mundo. Allá será rival de Catar, Senegal y Países Bajos. Esos partidos son los que lo ocupan ahora, pero también habló sin rodeos de otros planes.

¿Qué planea hacer Gustavo Alfaro tras el vínculo con Ecuador?

“La realidad es que yo soy el técnico de Ecuador y que Ecuador no me ha ofrecido la renovación del cargo. Ningún equipo me llamó para trabajar después del Mundial. Lo concreto es que, como diría el Coco Basile, si algún equipo me llama en este momento, no lo atendería. Sería desviar mi atención y lo que me ocupa, que es tratar de preparar una selección para un Mundial. El mejor mundial posible”, dijo en primera instancia.

A partir de ahí, se descarta un contacto con la Selección Colombia de acá al momento en que inicie la Copa del Mundo (diciembre). Él agregó: “El Mundial con Ecuador va a ser el desafío más grande de mi vida. No hay otra cosa que me ocupe en este momento que no sea Ecuador, que me genere más adrenalina. Nos comprometimos con los jugadores en tratar de hacer la mejor Copa del Mundo en la historia de Ecuador”.

Y aparte de eso, en contra de una posible intención de la Selección Colombia de ir por él, hay que tener en cuenta que no está claro si es que después de Catar 2022 siga dirigiendo. “Mis hijas me preguntaron: ¿Papá, qué vas a hacer después del Mundial? Vos dijiste que a los 60 te retirabas. Tengo 59 y en agosto cumplo. Les dije, déjenme disfrutar el Mundial y después veo que hago”.