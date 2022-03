Fecha 17 de Eliminatorias: los resultados que necesita la Selección Colombia

Cualquier cuenta que le pueda servir a la Selección Colombia parte de una victoria ante Bolivia. Sin embargo, esto no será suficiente; necesitará una ayuda en otros partidos.

Hay que partir que todos los compromisos de la penúltima jornada serán de manera simultanea. Esto para evitar arreglos y jugar con otros resultados. Todo será a las 6: 30 p.m. (hora colombiana).

Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Jueves 24 de marzo

Colombia vs. Bolivia (6:30 p.m.)

Paraguay vs. Ecuador (6:30 p.m.)

Brasil vs. Chile (6:30 p.m.)

Uruguay vs. Perú (6:30 p.m.)

Viernes 25 de marzo

Argentina vs. Venezuela (6:30 p.m.)

¿Qué resultados necesita Colombia en esta jornada?

Además del triunfo de la ‘Tricolor’, los colombianos deben hacerle fuerza a que Brasil , como local, le gane a Chile. Asimismo, que Uruguay y Perú empaten. Con esto, Colombia llega con muchas posibilidades de ir al Mundial al juego final ante Venezuela.

Cabe recordar que los partidos entre Paraguay vs. Ecuador y Argentina ante Venezuela no tienen que ver directamente en la clasificación.

Tabla de posiciones a falta de dos jornadas

1. Brasil – 39 puntos. (+27)

2. Argentina – 35 puntos (+16)

3. Ecuador – 25 puntos (+10)

4. Uruguay – 22 puntos. (-3)

5. Perú – 21 puntos (-4)

6. Chile – 19 puntos. (-1)

7. Colombia – 17 puntos(-3)

8. Bolivia – 15 puntos (-12)

9. Paraguay -13 puntos (-14)

10. Venezuela – 10 puntos. (-16)