Faustino Asprilla y la fallida incentivación a los argentinos en las Eliminatorias al Mundial 2002

Última fecha. La Selección Colombia debía ganarle a Paraguay en Asunción y esperar que Uruguay no sumara ante Argentina en Montevideo. El Tino Asprilla confesó que buscó motivar a los argentinos para que ganaran ese partido. No se pudo.

“Nosotros teníamos que ganarle por goleada a Paraguay y Argentina vencer a Uruguay; pero al final nos quedamos por un gol”, recordó el Tino Asprilla en otra de sus intervenciones en Blog Deportivo de Blu Radio. Era la última fecha de la Eliminatoria al Mundial 2002 y la Selección Colombia se jugaba una última posibilidad que no dependía de sí misma.

Por eso la intervención que intentó el Tino Asprilla. “Antes del partido llamé a Juan Sebastián Verón y Hernán Crespo, mis compañeros en Parma, y les dije: ‘muchachos, necesito que derroten a Uruguay, porque estoy seguro que nosotros vamos a golear a Paraguay. Yo ya hablé con mis compañeros y el premio que nos van a dar por clasificar al Mundial, se los damos a ustedes’. Pero pues ellos no me aceptaron la plata y me respondieron que me quedara tranquilo, que ellos iban a ganar su partido”, contó.

¿Qué pasó? La Selección Colombia, efectivamente, ganó el partido en Paraguay (0-4 con 3 goles de Víctor Aristizábal y 1 de Rafael Castillo). Con eso llegó a 27 puntos en la tabla de posiciones. Si Uruguay perdía, la Tricolor clasificaba al Mundial. Eso no pasó. Los uruguayos terminaron 1-1 con Argentina. Así que ante la igualdad en los puntos, definió la diferencia de gol y ahí el equipo colombiano perdió por tener un tanto menos (6 contra 5).

El Tino Asprilla, casi 20 años después de eso, cree que no hubo arreglo entre Argentina y Uruguay para que se diera tal empate 1-1. “Después salieron los cuentos que los argentinos se echaron para atrás. Yo me comuniqué con ellos para que ganaran, no más. Traté de incentivarlos. Pero no creo que Uruguay los haya sobornado. Conozco a Verón y a Crespo, son mis compadres y sé que siempre fueron para adelante. Simplemente no se dio y ya está”.