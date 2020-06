¡El Tino Asprilla y el motivo por el que rechazó jugar en la Bundesliga con Borussia Dortmund!





Por Guillermo Puerto

Sucedió tras su primer semestre en Italia con el Parma. Él mismo lo contó en entrevista con Blu Radio. El Tino Asprilla interesó en aquel famoso Borussia Dortmund que esa temporada terminó coronándose en la Champions League.

A él lo querían para alcanzar ese objetivo, pero hubo un motivo que alejó al Tino Asprilla de esa idea. Recién empezaba en el fútbol europeo y hubo algo que no le gustó y que, infortunadamente, el planeta sigue padeciendo: el racismo.

“Yo leí la prensa en Italia. A Julio César, que salió de Juventus para Borussia Dortmund, no lo dejaron entrar a una discoteca en Dortmund que por ser negro. Cuando leí eso dije ‘por ahí no voy ni cerquita’. A mí que me gustaba ir a discotecas y por ese simple motivo no quise jugar allá. En Alemania había mucho racismo, por eso me quedé en Parma”, contó el Tino Asprilla.

Tomó tal decisión. El atacante colombiano eligió Parma en el que se hizo ídolo y referente. Con él en el plantel el equipo ganó una Copa Italia, una Copa Europea de Campeones, una Supercopa Europea y 2 Copas UEFAS. Cuando salió, lo hizo para jugar en la Premier League con Newcastle United.

La opción de la Bundesliga fue desechada. El DT Ottmar Hitzfeld lo quería en ese histórico Borussia Dortmund que poco después de recibir la negativa del Tino Asprilla le ganó la final de la Champions League a Juventus. Tenían jugadores como Matthias Sammer, Stefan Reuter, Paul Lambert, Paulo Sousa, Andreas Möller, Karl-Heinz Riedle y Stéphane Chapuisat.