Disculpas en el Corinthians por comentario “fuera de lugar”

La presentación de Víctor Cantillo, quien a su vez hizo público que jugará con el número 8 y no el 24 fue motivo de polémica en Brasil.

Al jugador colombiano le dijeron en la conferencia de prensa, un tanto medio en broma, que ese número no podía usarse: “¿24? No aquí”, fue la expresión utilizada por parte de Duílio Monteiro, director de fútbol del Corinthians.









La relación que hay entre número y el homosexualismo en Brasil fue el detonante de una controversia. Las palabras del dirigente se tomaron de mala manera y con el objetivo de evitar más críticas, o que a Víctor Cantillo se le cuestionen también, Monteiro hizo un video de aclaración.

A Víctor Cantillo no le permiten jugar con el 24 en Corinthians Futbolete.com

Las disculpas de Duílio Monteiro









“Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría disculparme por la broma desafortunada e informal que hice antes de la presentación de Víctor Cantillo. Corinthians es el equipo del pueblo, es el equipo minoritario, es el equipo de todos y siempre usa su marca a favor de campañas contra cualquier tipo de prejuicio”.

“No tenemos ningún problema con el número 24. En 2012, cuando también era director de fútbol, ​​éramos campeones invictos de Libertadores y nuestro portero Cassio, uno de los ídolos de nuestra historia, llevaba esta camiseta”, agregó al mensaje.

De paso, el directivo afirmó que Víctor Cantillo jugará con la camiseta 8 en honor a Freddy Rincón, “un mediocampista colombiano, campeón mundial en 2000 y un gran ídolo en nuestra historia. Quiero dejar en claro que tengo un respeto total por todo y por todos. Un abrazo”, finalizó su mensaje.

Las críticas en redes sociales por la afirmación inicial no se hicieron esperar y para no afectar la imagen institucional el director de fútbol entregó una aclaración, de forma que no se malinterprete su mensaje.