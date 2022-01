Día de Eliminatoria: partidos de la fecha 15 y tabla de posiciones

Vuelven las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022 y todo está muy reñido. Brasil y Argentina ya tienen cupo asegurado a la cita orbital, por lo que restan dos tiquetes directos y uno al repechaje.

La Selección Colombia se medirá ante Perú por la jornada 15 de las Eliminatorias en lo que será un partido decisivo, pues ambos conjuntos suman las mismas 17 unidades, por lo que el que pierda quedará en serios problemas.

A las 4:00 p.m. comienza la fecha 15 del campeonato sudamericano con el juego entre Ecuador ante Brasil a las 4:00 p.m.. La jornada de jueves la cierra el partido entre Chile vs. Argentina. El viernes seguirá la jornada con otros dos partidos.

Así se jugará la fecha 15 de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022

Jueves

4: 00 p.m. Ecuador vs. Brasil – Estadio Rodrigo Paz Delgado

6:00 p.m. Paraguay vs. Uruguay – Estadio General Pablo Rojas

7: 15 p.m. Chile vs. Argentina – Estadio Zorros del desierto

Viernes

4:00 p.m. Colombia vs. Perú – Estadio Metropolitano de Barranquilla

5: 00 p.m. Venezuela vs. Bolivia – Estadio Agustín Tovar.

Tabla de posiciones