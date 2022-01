Vuelven las Eliminatorias al Mundial de Catar y Colombia se mide ante Perú en lo que será un duelo más que decisivo por un cupo al Mundial de Catar 2022.

Uno de los que analizó el campeonato sudamericano y a la Selección colombia fue el experimentado periodista Italoargentino, Vito De Palma, quien habló con ‘Charla Técnica Colombia’.

“Las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo, ni el mundial es tan difícil, a veces en el mundial te tocan equipos fáciles, sin embargo bajó el nivel, y los dos que más bajaron el nivel ya están clasificados, desde que yo recuerdo del 70 para acá este Brasil es el más pobre que he visto y sin embargo está clasificado, las razones es que han permitido una depredación de los jugadores, nunca pasó que un Selección europea ganará en Sudamérica y paso, hay que poner un límite”, inició con la crítica a Brasil y Argentina.

Y ante la crisis de la salida tempranera de los jugadores, Vito sugirió “yo mantendría un poco más a los jugadores, los dejaría hasta los 23 años y si se van lo no lo dejo jugar en la selección, Menotti lo hizo”.

Por otro lado, De Palma criticó a la Selección Colombia: “yo no puedo entender que estuvo cinco partidos sin convertir, es algo inexplicable, para mí es muy difícil decir quién clasifica, igual creo por cariño que Colombia y Chile entrarán y el que el que va a repechaje va a ir al mundial, es más accesible a lo que le tocó a Italia, no obstante un pez gordo quedará afuera”.

También criticó la casa de la Selección, pues considera que seria más fuerte de local en Bogotá. “Para mí es un error conceptual que Colombia siga jugando en Barranquilla, no tiene ninguna ventaja, todos los jugadores están en Europa, es más beneficio para los otros Sudamericanos, deberían aprovechar la altura de Bogotá que no es tan altura; además indicó que a la selección le falta una disciplina táctica, el entrenador indicado para darle un orden táctico es Osorio, y si no fuera Osorio iría a buscar a un entrenador extranjero con esas características, hicieron bien en ir a buscar a Pékerman, o iría a buscar un entrenador italiano”.

“Hay algo que yo no entiendo, es su regionalismo, en Italia lo hay pero no es tanto como el de ustedes, ese regionalismo es algo que le está haciendo daño, en el fútbol se tiene que sumar”, concluyó.

La entrevista completa a vito de Palma (Charla Técnica)