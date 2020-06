Daniela Cortés: “En el equipo se dieron cuenta del embarazo porque Sebastián Villa lo contó feliz”





El caso por violencia de género en contra de Sebastián Villa sigue su curso en Argentina. La hermana y una amiga de Daniela Cortés, la expareja del hombre de Boca Juniors, testificaron ante la fiscal Verónica Pérez. Luego fue el turno de Brian Álvarez y Rodrigo Riep, un primo de Juan Fernando Quintero y uno de los agentes del extremo, respectivamente.

La joven volvió a referirse a su situación en Fantino a la tarde. Afirmó que la relación inició cuando todavía era jugador del Deportes Tolima y se afianzó después de su fichaje por el elenco Xeneize, ya que le pidió que se estableciera con él en Buenos Aires, primero en Puerto Madero y posteriormente en Canning.

“Cuando comienza la convivencia acá cambia por completo. Tal vez porque estábamos lejos de la familia y en otro ambiente, empiezan las agresiones, los celos, los insultos y se hacía más complicado porque estás en un país ajeno, lejos de tu familia”, aseguró y agregó que los malos tratos verbales eran constantes.

“Yo iba a salir con las mujeres de otros futbolistas: Daniela, la de (Franco) Armani, y Ana, la de (Rafael Santos) Borré. Nos reuníamos mucho y él era muy celoso. Me decía que no, que cómo iba a salir, que yo estaba acá con él. No quería que yo tuviera otro ambiente, quería que me enfocara solo en él. Empezaron los celos por cómo me vestía y cómo hablaba”.

Finalmente, la ingeniera financiera de profesión se refirió a una de sus más graves acusaciones: “El embarazo existió y están las pruebas en las historias clínicas, tanto en la de Colombia como en la de Argentina. En el equipo se dieron cuenta porque él lo contó feliz. En una de las concentraciones de él, lo celebramos con los representantes. Yo iba a comenzar el proceso de la seguridad social, ecografías y todo, cuando tuvimos una discusión porque él no estuvo de acuerdo con algo que yo dije. Tenía un mes y medio o dos. Discutí con él y no le importó que estuviera en embarazo. Fue horrible, me daba patadas en el estómago, me daba puños y me empujaba. Yo le decía que ojo con el bebé y no le importaba”, aseveró.

