Se acerca la última doble jornada de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y la Selección Colombia se jugará su última carta para clasificar a la cita orbital.

Recibirá a Bolivia el 24 de marzo en el Metropolitano de Barranquilla, luego viajará a Venezuela, el equipo que ahora dirige Pékerman para enfrentarlo el 29 del mismo mes, día en el que se definirán los cuatro clasificados al Mundial y el que irá a repechaje.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda llegan a esta doble jornada en la casilla séptima con solo 17 puntos y para clasificar deberán ganar los dos partidos y esperar que Uruguay y Perú empaten en Montevideo, que la ‘Celeste’ pierda en la última fecha ante Chile, además que Perú no le gane a Paraguay. Algo sumamente difícil.

Algo más factible es ir al repechaje, ¿Cómo?: Colombia necesitaría que Uruguay sume un solo punto o ninguno y que Chile no haga seis. De no salir esta, la ‘Tricolor’ le hará fuerza a que los incas sumen 2 puntos o menos y que Chile no obtenga los 6 restantes. Si los australes hacen 4, hay que ir a mirar goles. Obvio estas posibilidades es si la delegación nacional gana los dos compromisos.

¿Cuándo sale la convocatoria de Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela?

Hay que tener en cuenta que en las últimas horas hay novedades en jugadores como Falcao García y James Rodríguez , quienes no juegan con su clubes por lesión, por lo que esto también postergaría un poco la tan esperada lista.

No obstante, teniendo en cuenta que siempre la hace ocho días antes del partido y es una de las últimas delegaciones en hacerlo, se espera que entre el 15 y 16 de marzo se publique la convocatoria para los juegos ante Bolivia y Venezuela.