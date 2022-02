James Rodríguez volvió a hablar públicamente de varios temas. Esto causó noticia en Colombia y uno de los que se manifestó al respecto fue Carlos Antonio Vélez.

En su habitual columna de opinión ‘Palabras Mayores’ e Antena 2 le respondió a James varios de los comentarios que hizo a través de su canal de Twich, en especial cuando el ’10’ de Al Rayyan trató de tóxicos y mentirosos a los periodistas.

“Dijo (James) que los periodistas somos tóxicos, sí. No respondo por los demás, yo soy muy tóxico contra quienes no respetan la autoridad, demasiado tóxico contra los que no entrenan, los disociadores, los que caminan en la cancha, no corren, no entrenan bien, los que no respetan, porque quien no trabaja y solo juega no respeta a sus compañeros. Soy muy tóxico”, inició.

Y agregó que “dijo que no decimos la verdad, tiene razón. En mi caso es cierto pero le prometo que lo haré en el caso (Carlos) Queiroz, que me prometió una entrevista y contaremos esa historia y lo que pasó en siete años de comillas felicidad y cuánta plata se llevaron”.

Finalizó diciendo que “me alegra que dijo que le está gustando el tema táctico, un poco tarde ¿no? Que bueno porque le sacó siempre el cuerpo. Y no descarta ser entrenador en el futuro. Dijo: ‘me gustaría aportarle cosas al fútbol colombiano que nos falta’. Ojalá aporte trabajo, entrenamiento, metodología exigente, todo eso que él debe conocer. ‘Tenemos talento, con proyectos serios seríamos potencia’, dijo. ¡Seguro! Si los jugadores cumplieran lo que los buenos técnicos les indican y respetaran y actuaran conforme a la ética las cosas serían excelentes, no estaríamos hablando de las deplorables presentaciones contra Argentina, Uruguay y Ecuador. Que aporte lo que a él le ha faltado”.

‘Palabras Mayores’21 de febrero – Carlos Antonio Vélez