El Santiago Bernabéu volvió a vivir una noche de gala con el inicio de la Champions League 2025-26. Kylian Mbappé, la estrella francesa del Real Madrid, se encargó de remontar el duelo ante el Olympique de Marsella con un doblete desde el punto de penalti. Más allá de la victoria, esos goles tuvieron un valor histórico: el delantero alcanzó los 50 tantos oficiales con la camiseta blanca en apenas 64 partidos.

El registro lo confirma como uno de los fichajes más determinantes en la historia reciente del club. Sus cifras son impactantes tanto por la rapidez en la que ha llegado a este medio centenar, como por la distribución de sus goles en distintas competiciones. Mbappé no solo suma, sino que aparece en todos los escenarios.

Mbappé alcanza los 50 goles con el Real Madrid

El hito llegó en el primer partido de la Champions League 2025-26. El Real Madrid se estrenó en la fase de liga recibiendo al Olympique de Marsella y, tras ir en desventaja, encontró en Mbappé la fórmula de la remontada. Con dos penales convertidos a Gerónimo Rulli, el francés selló el triunfo y alcanzó la marca redonda de 50 goles como jugador blanco.

La importancia del registro va más allá de la cifra en sí. Mbappé lo consiguió en solo 64 encuentros oficiales, un promedio que lo coloca a la altura de los más grandes goleadores en la historia del club. Recordemos que recién está empezando su segunda temporada en el club que lo fichó en transferencia definitiva desde PSG.

Los goles de Mbappé en Real Madrid, por competición

La cifra global de 50 tantos se construyó de manera progresiva en diferentes torneos. Estos son los números actualizados del francés con el Real Madrid hasta el momento:

LaLiga: 35 goles en 38 partidos

35 goles en 38 partidos Champions League: 9 goles en 15 partidos

9 goles en 15 partidos Mundial de Clubes: 1 gol en 3 partidos

1 gol en 3 partidos Copa Intercontinental: 1 gol en 1 partido

1 gol en 1 partido Supercopa de la UEFA: 1 gol en 1 partido

1 gol en 1 partido Copa del Rey: 2 goles en 4 partidos

2 goles en 4 partidos Supercopa de España: 1 gol en 2 partidos

Su impacto en LaLiga es evidente, pero también ha mostrado carácter europeo con 9 tantos en la máxima competición continental.

Mbappé y su arranque demoledor en la temporada 2025-26

Mbappé inició la temporada con una eficacia demoledora. En apenas 5 partidos oficiales ya registra 6 goles, tres de ellos desde el punto de penalti. Marcó contra Osasuna, firmó doblete frente al Real Oviedo, anotó ante la Real Sociedad y completó su cuenta con dos dianas contra el Olympique de Marsella.

Lo más destacado es su capacidad de responder en partidos seguidos: ha convertido en 4 de los 5 partidos disputados este curso, manteniendo una regularidad que pocos jugadores en el mundo logran.

El dorsal 10 y el simbolismo de la marca

Los 50 goles de Mbappé llegaron en un contexto cargado de simbolismo: su primera Champions League como heredero del dorsal 10 en el Real Madrid. Un número cargado de historia que en el pasado llevaron leyendas como Luis Figo, Robinho, Mesut Özil, James Rodríguez y Luka Modric.

Mbappé asumió ese desafío con naturalidad. Sus dos goles ante el Marsella no solo sirvieron para remontar el partido, sino también para reforzar la idea de que está listo para liderar al equipo dentro y fuera del campo.

Comparaciones con los grandes goleadores

El registro de 50 goles en 64 partidos deja a Mbappé con un promedio cercano a los 0,78 goles por encuentro, cifras similares a las que marcaron Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stéfano en sus primeras etapas en el club.

Comparar a Mbappé con estos referentes no es casualidad. En poco más de una temporada, el francés ya entró en las estadísticas de impacto que caracterizan a los grandes fichajes en la historia del Real Madrid.

Un futuro con más récords por alcanzar con la camiseta de Real Madrid

El hecho de que Mbappé haya llegado tan rápido al medio centenar de goles invita a pensar en lo que puede conseguir a mediano plazo. Con apenas 26 años y su segunda temporada completa aún por delante, el potencial de romper récords históricos está al alcance de Kylian.

El madridismo ve en él no solo a un goleador, sino a un símbolo de la nueva era. Si mantiene el ritmo, pronto superará barreras mayores y su nombre quedará grabado junto al de las leyendas que hicieron historia en el Bernabéu.